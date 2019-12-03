3 لقطات عن المملكة بملف صور العام

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يمكن إيصال الفكرة المعقدة من خلال صورة واحدة فقط، تعبر عن الجوهر الأساسي بشكل أكثر فاعلية، ولأن الصورة بألف كلمة، عرضت وكالة بلومبرغ ملف العام لأبرز صورها التي التقطتها عدستها، من مساحات شاسعة من الكرة الأرضية دمرها التلوث والطقس القاسي، إلى حريق نوتردام، والمظاهرات الدموية في هونغ كونغ، وجهود بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي، وانهيار شركة السفر WeWork، وتضمن الملف 3 لقطات من المملكة، وهي كالتالي:

1- زائر يتفقد طائرة قتالية دون طيار معروضة في المعرض السعودي الدولي للطيران، بالرياض، في 12 مارس.

2- طائرة لأرامكو السعودية فوق طريق صحراوي سريع في طريقها إلى حقل نفط الشركة في خريص في 20 سبتمبر.

3- زائرات يصورن أطفالهن مع تميمة الأرنب أثناء زيارة لمزرعة نخيل في 4 أغسطس في بريدة.

وكانت هذه الصور أبرز ما عرضه ملف بلومبرغ لـ 2019:

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