أماكن عليك زيارتها في 2020.. تعرف على الوقت لمثالي لذلك

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التوقيت هو كل شيء وخاصة عندما يتعلق الأمر بالسفر، فتخيل أنك سافرت إلى مكان ما لرؤية الحيوانات، ثم اكتشفت أنك سافرت وقت هجرتها، أو أنك قمت بزيارة مدينة صحراوية رائعة ووجدت أنك زرتها في وقت تكون درجة حرارتها خلاله 45 درجة.

لا شك أنك لن تجد المتعة في تلك الزيارة، والسبب أنك قمت بها في وقت غير مناسب، ولذا سنقدم لك في السطور التالية قائمة نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وأعدها عدد من خبراء السفر، تساعدك في معرفة إلى أين تذهب في 2020 ومتى تقوم بذلك.

إلى أين تذهب في يناير؟

هناك 1000 غوريلا جبلية تركت في البرية، يعيش نصفها في متنزه بويندي الوطني في أوغندا، ويعد شهر يناير هو الوقت المناسب لمشاهدتهم، لأن الظروف ستكون ملائمة لتتبعهم.

ويمكنك أيضاً السفر إلى فيينا والاستمتاع بموسمها الكروي الشتوي، أو السفر للتزلج في كولومبيا البريطانية، أو السفر إلى سيدني، حيث تجد المتعة في مهرجان سيدني، الذي يعد الأفضل في مجال الموسيقى والمسرح والفنون البصرية.

إلى أين أذهب في فبراير؟

يعد شهر فبراير وقتًا رائعًا لمشاهدة أضواء الشفق القطبي في أيسلندا، ورصد الفهود خلال موسم التزاوج في متنزه هيميس الوطني في الهند ، كما يمكنك السفر إلى البندقية، وميندوزا الواقعة في الأرجنتين.

إلى أين أذهب في مارس؟

يمكنك زيارة شلالات أجوازو، حيث تكون شديدة التدفق، كما يمكنك زيارة سيتشوان بجنوب غرب الصين للنظر إلى أشجار الكمثرى، ومراقبة الباندا في قاعدة يان بيفينجكسيا باندا، أو مشاهدة النمور في ولاية مادهيا براديش في الهند.

إلى أين أذهب في أبريل؟

أما شهر أبريل فهو مثالي لزيارة كيوتو وطوكيو وهيروشيما حيث تزهر أزهار الكرز، كما يمكنك السفر إلى مدينة بوسطن المثيرة للرياضة حيث سيبدأ موسم البيسبول كما تستضيف أقدم ماراثون في العالم.

كما يمكنك أيضا عمل جولة تزلج في جبال الألب، أو السفر إلى مدينة سونجكران بتايلاند للاحتفال بالسنة التايلاندية الجديدة.

إلى أين تذهب في مايو؟

يعتبر الجبل الأسود مكاناً لقضاء عطلة متعددة الأنشطة في شهر مايو، حيث يكون بداية موسم ركوب الرمث هناك، كما تكون الظروف جيدة للمشي، كما أن المناطق الساحلية تكون غير مكتظة بالزوار.

يمكنك أيضا السفر إلى أبروتسو في إيطاليا لمشاهدة للزهور البرية، وجزر رينكا أو كومودو الإندونيسية للحصول على فرصة لمشاهدة معارك التزاوج المثيرة بين تنانين الكومودو.

إلى أين تذهب في يونيو؟

يمكنك السفر إلى سان بطرسبرغ في شهر يونيو، حيث يقام مهرجان “الليالي البيضاء”، أو السفر إلى غرينلاند، ومشاهدة الحيتان في خليج ديسكو بجرينلاند، أو السفر إلى زامبيا موطن أول رحلة سفاري، ويمكنك خلالها اكتشاف الفيلة والزرافات وحياة الطيور.

إلى أين تذهب في يوليو؟

يعد شهر يوليو وقتًا رائعًا لمشاهدة الحياة البرية، لذا اذهب إلى بورتو جوفر في البرازيل، أو اذهب إلى متنزه Katmai الوطني في ألاسكا لصيد الأسماك، أو جزيرة كانغارو في أستراليا، كما يمكنك السفر إلى موستار في البوسنة والهرسك، أو سافر إلى اليابان للقيام بالرحلات على جبل فوجي، أو مشاهدة المصارعين في مهرجان ندام في منغوليا.

إلى أين تذهب في أغسطس؟

ويمكنك الاستمتاع بهجرة الحيوانات البرية في نهر مارا في كينيا، وهجرة الحيتان الحدباء من القارة القطبية الجنوبية إلى تونغا، وإذا كنت من محبي المغامرة فيمكنك استكشاف الممرات في جبال البرانس، والمنحدرات في جبال ثلجي الأسترالية، والتجديف في نهر زامبيزي لأن تدفق شلالات فيكتوريا يهدأ في شهر أغسطس.

إلى أين تذهب في سبتمبر؟

وشهر سبتمبر هو أفضل وقت في السنة للوصول إلى طريق الحرير لأنه لا يكون حارًا جدًا في المدن القديمة بأوزبكستان وصحاري تركمانستان، ولا تتشكل الجليد بكثيرة في بحيرات قيرغيزستان.

يمكنك أيضا الاستمتاع ببداية موسم الكركند على ساحل بوهلان في السويد، أو الاستمتاع ببعض العروض الفنية في مهرجان فرينج في دبلن.

إلى أين تذهب في أكتوبر؟

ويعد أكتوبر شهراً مثالياً لصيد الكمأ في بييمونتي الإيطالية، أو السفر إلى لاريوخا والاستمتاع بموسم حصاد العنب، كما يمكنك السفر إلى مدينة البتراء في الأردن، لأن درجات الحرارة ستكون معتدلة.

إلى أين تذهب في نوفمبر؟

يمكنك السفر إلى المكسيك والاستمتاع بيوم الموتى، والذي يقام في 1 و 2 نوفمبر، والذي يكرم فيه المكسيكيون الراحلون، فلا شك أن تجهيزات الهياكل العظمية، ويمكنك أيضا السفر إلى جزيرة كايمان والتي ستستضيف في هذا الشهر أسبوع القراصنة.

كما يمكنك الذهاب إلى مالطا حيث تميل درجات الحرارة في نوفمبر إلى أن 21 مئوية.

إلى أين تذهب في ديسمبر؟

وتعتبر مدينة روفانييمي في فنلندا هي موطن سانتا كلوز الرسمي على مدار السنة، ولذا يمكنك الشعور بالاحتفال الحقيقي خلال زيارتك لها، كما يمكنك السفر وتجربة الغوص بين أسماك القرش والسلاحف والشعاب المرجانية في جزر سيميلان قبالة ساحل أندامان في تايلاند، أو مشاهدة الطيور في محمية تامبوباتا الوطنية في بيرو، أو ختم العام بالسفر إلى أدنبرة والاستمتاع باحتفالات هوجماناي، وهي احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.

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