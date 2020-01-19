إجراء 4 عمليات معقدة لانسدادات الشرايين المزمنة بسعود الطبية

المواطن - الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة القلب عن إجراء أربع حالات للانسدادات المزمنة المتكلسة، وذلك على هامش ورشة عمل متخصصة في تلك الانسدادات الهادفة لفتح الشرايين للعمليات المعقدة.

وأوضح مدير مركز صحة القلب بالمدينة د.مبارك الدوسري، أن العمليات أجريت على مدار يومين بواسطة تقنيات جديدة ومتطورة، بحضور الاستشاري الإيطالي غابرييل جاسباريني، وهو مختص بالحالات المعقدة من هذا النوع من القسطرة القلبية المتعددة وله دراسات عديدة في هذا المجال.

ونوه د.الدوسري بأن المرضى بحالة صحية جيدة ومستقرة ويستعدون للخروج من المدينة خلال الأيام القادمة.

وأشار د.الدوسري إلى أن المركز قد أجرى أكثر من 4 آلاف عملية قسطرة منذ افتتاحه قبل نحو عامين، برعاية معالي وزير الصحة د.توفيق بن فوزان الربيعة، ويقدم أحدث الخدمات في مجال القسطرة القلبية، ويوفر فحوص المجهودات، بالإضافة إلى قسم تداخلي، وعيادات خارجية متخصصة ومعمل للقسطرة يضم جميع المواصفات المتطورة لإجراء العمليات التداخلية.

من جانبه، قدم الاستشاري د.غابرييل جاسباريني شكره وتقديره لمدينة الملك سعود الطبية وفريق العمل بمركز صحة القلب، مشيدًا بالجهود المبذولة في الخدمات المقدمة للمرضى.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تندرج ضمن منظومة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى إلى جانب: مستشفى الملك سلمان، مستشفى الإيمان ، مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، مستشفى النقاهة، إضافةً إلى عدة مراكز رعاية أولية جنوب وغرب الرياض.

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