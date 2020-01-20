إلياس فخفاخ رئيسًا لحكومة تونس

المواطن - متابعة

كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزير المالية السابق إلياس فخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي هذا التكليف، رغم رفض بعض الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب اختيار فخفاخ، وتمسكها بشخصيات أخرى مثل حكيم بن حمودة أو الفاضل عبدالكافي.

إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف من مواليد سنة 1972 في تونس، وحاصل على الشهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس والماجستير في الدراسات الهندسية المعمقة من مدرسة “INSA” بليون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة “Essonne” بباريس.

وعمل إلياس الفخفاخ عدة سنوات في شركة طوطال النفطية في تونس ثم بولونيا في سنة 2006 التحق بـ”كورتريل” المتخصص في قطع السيارات إلى حدود ديسمبر 2011 انخرط في الحياة السياسية بعد أن التحق بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. تولى حقيبة السياحة ثم المالية في حكومة حمادي الجبالي وفي مارس 2013، وقع تعيينه مجددًا على رأس وزارة المالية في حكومة علي العريض، كما ترشح للرئاسة في انتخابات 2019.

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