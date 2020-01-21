الأخضر الأولمبي يبحث عن رقم غائب منذ 24 عامًا

المواطن - مروة نبيل

يسعى الأخضر الأولمبي للظهور بمستوى مميز خلال مباراة السعودية ضد أوزبكستان المقبلة، وتحقيق رقم غائب منذ 24 عامًا.

السعودية وأوزبكستان:

ويحتضن ملعب راجامانغالا في بانكوك مباراة السعودية وأوزبكستان عند الساعة 1:15 ظهر غدٍ الأربعاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

ويُقام، مساء غد الأربعاء، مباراة المنتخب الأسترالي ضد نظيره الكوري الجنوبي على ملعب تاماسات، على أن يواجه الفائز من هذه المواجهة، الفريق الفائز من لقاء الأخير في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا يوم الأحد المقبل.

إنجاز غائب:

ويدخل الأخضر مباراة السعودية وأوزبكستان غدًا بهدف تحقيق الفوز، ليضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى بعد غياب عن المشاركة منذ نسخة عام 1996.

وتأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في تاريخه عام 1984 في لوس أنجلوس، وشارك في منافسات أولمبياد أتلانتا عام 1996، ولم ينجح في الصعود إلى البطولة العالمية بعد ذلك.

ويسير الأخضر الأولمبي بشكل مميز في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، ليكون مرشحًا بقوة للمنافسة على لقب البطولة، حيث تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، ليُلاقي تايلاند في ربع النهائي، ويفوز بهدف دون رد.

يُذكر أن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند شهدت مشاركة 16 منتخبًا في 4 مجموعات، وسيتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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