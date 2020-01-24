السومة لجماهير الأهلي: سأعود أقوى وأفضل

المواطن - مروة نبيل

وجه مهاجم الراقي، السوري عمر السومة رسالة إلى الجماهير بعد تعرضه للإصابة في مباراة الأهلي ضد الرائد بالأمس، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف.

ولعب الأهلي ضد الرائد ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتقدم الفريق الريداوي أولًا عن طريق محمد فوزير، قبل أن يُحرز السومة ثنائية، ليمنح الراقي الفوز.

وتعرض عمر السومة لإصابة قوية في مباراة الأهلي ضد الرائد وأثبتت الفحوصات تعرضه لخلع في الكتف، ليغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لمدة 21 يومًا.

وقال السومة خلال مقطع فيديو متداول عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ألف مبروك لجماهيرنا على الفوز وحصد 3 نقاط مهمة.. أوجه الشكر والتقدير لكل من سأل عني بعد الإصابة”.

وتابع حديثه قائلًا: “الحمد لله أنا بخير، الفحوصات الطبية الأولية أكدت تعرضي لإصابة بخلع في الكتف، لا أعرف مدة غيابي عن الملاعب حتى الآن”.

واختتم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تصريحاته قائلًا: “إن شاء الله تكون فترة غيابي سريعة، وأعود أقوى وأفضل من قبل.. شكرًا للجميع”.

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