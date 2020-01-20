الشوط الأول .. الهلال والفيصلي أحباء بتعادل سلبي

المواطن - محمد سمعه

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والفيصلي ضمن لقاءات الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الأول حاول نادي الهلال استغلال الفرص الهجومية القليلة التي أُتيحت له، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول، ولكن دون جدوى في ظل يقظة دفاعية كبيرة من لاعبي الفيصلي.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتُقام مباراة الهلال والفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر أن الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس سيدير مباراة الهلال والفيصلي، وسيعاونه كل من” اللاتفي هارالدس جوديرمانيس، واليكساي سياسجونيكوفيس” كحكمين مساعدين، والسعودي عبدالله ظافر كحكم رابع، البرتغالي برونو بايكسو كحكم فيديو، والسعودي ممدوح آل شهدان مساعد حكم فيديو”.

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