المملكة تشتري 4 سفن قتالية أمريكية.. تعرف على قدراتها

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يعمل خبراء البحرية في شركة لوكهيد مارتن على بناء أربع سفن من طراز كورفيت، وهي سفينة حربية تمتاز بالسرعة والمناورة، لحكومة المملكة العربية السعودية، بموجب أمر تم الإعلان عنه الشهر الماضي بقيمة ملياري دولار، بحسب ما كشفت عنه مجلة ناشيونال إنترست.

وقالت المجلة الأمريكية، إن مسؤولي قيادة أنظمة البحرية الأمريكية في واشنطن، طلبوا من شركة لوكهيد مارتن في بالتيمور، التصميم التفصيلي وبناء أربع سفن متعددة المهام (MMSC).

ويمكن تهيئة السفن متعددة المهام باستخدام مجموعة متنوعة من المستشعرات والأسلحة التي تساعد على تمكين التشغيل البيني بين القوات البحرية الأمريكية والقوات المتحالفة أثناء العمليات المشتركة.

وتستطيع MMSC مواجهة التهديدات البحرية في المحيطات المفتوحة، وكذلك على طول السواحل في الموانئ الداخلية، كما يمكن أن تتعامل مع الحرب ضد الغواصات والحروب الجوية، والعمليات الخاصة.

وتتمتع MMSC بهيكل مصنوع من الصلب وبنية فائقة من الألومنيوم، وستكون شركة لوكهيد مارتن قادرة على بنائها بأحجام مختلفة بطول يتراوح بين 389 قدمًا و 492 قدمًا، وعرض 58 قدمًا.

وتضم السفن متعددة المهام نظام إدارة القتال لوكهيد مارتن COMBATSS-21 CMS، واحد من أنظمة إدارة القتال البحرية الحديثة، ويمكن وصفه بأنه يمثل عقل السفينة.

وتشمل أيضًا مستشعرات مراقبة، ورادار حديث لمكافحة الحرائق، ونظام تحديد هوية صديق أو عدو (IFF)، كما تضم منصة طيران كبيرة في الخلف لاستيعاب طائرة هليكوبتر بحرية متعددة المهام من طراز MH-60R Seahawk، ومكان لاستيعاب المروحية MH-60R بالإضافة إلى طائرتين عموديتين.

ويمكن أن تكون MMSC، في نسختها المضادة للسفن، مسلحة بمدفعين صواريخ من طراز Harpoon مع ثمانية صواريخ مضادة للسفن من طراز RGM-84 Harpoon Block II ، واحدة من طراز MK-15 Mod 31 SeaRAM، ومدفع 57 ملم Mk110 على سطح السفينة، وبندقية متوسطة سريعة العيار.

وسيكون لدى MMSC محركات ديزل وغاز مشتركة، وستكون قادرة على العمل بسرعة تصل إلى 30 عقدة.

وبناءً على طلب البنتاغون، ستقوم شركة لوكهيد مارتن بالعمل في مارينيت وبلويت، واشنطن، بالتيمور، نيوجيرسي، فلوريدا، فيتشبيرغ، ماساشوستس؛ هامبتون، فرجينيا، وغيرها من المواقع، ويجب الانتهاء بحلول يونيو 2026.

يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت إنتاج أول سفينة مقاتلة متعددة المهام للمملكة، حسبما أعلنت Naval Sea Systems Command، في نوفمبر الماضي.

وقال تود تومبكينز، مدير برنامج المكتب الدولي التابع للبحرية الأمريكية (PMS 525): تعد السفينة البحرية المقاتلة متعددة المهام أول سفينة يتم إنشاؤها لشريك أجنبي، ويمثل الحدث تتويجًا لسنوات من التعاون بين بلدينا.

وكانت شركة لوكهيد مارتن قد حصلت، على عقد بقيمة 282 مليون دولار من أجل إنتاج 4 سفن متعددة المهام للمملكة.

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