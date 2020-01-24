النصر يضع مدرب الاتفاق بمأزق

المواطن - محمد سمعه

وضع فوز نادي النصر اليوم الجمعة على الاتفاق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المدرب الوطني خالد العطوي مدرب الاتفاق بمأزق.

وقبل الخسارة من النصر، يُعاني نادي الاتفاق من النتائج السيئة في بطولة الدوري، حيث خسر الفريق الاتفاقي سبع مباريات في الدوري، ثم أصبحت خسارة النصر الخسارة الثامنة للمدرب العطوي.

وقد يصدر قرار من مجلس إدارة الاتفاق يقضي بإقالة المدرب خالد العطوي من منصبه؛ بسبب تراجع النتائج والمركز المتأخر لفارس الدهناء في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وكان العطوي علّق بعد مباراة النصر والاتفاق قائلًا: “قدر الله وما شاء فعل، حاولنا كثيرًا ولم ننجح في مباغتة النصر بهدف، والنصر كان ذكيًّا استغل فقط خطأ واحدًا منا فسجل هدف الفوز”.

يذكر أن العطوي تولى مسؤولية تدريب نادي الاتفاق، وذلك بعد استقالته من تدريب المنتخب السعودي للشباب عقب مونديال بولندا 2019 للشباب.

وقدم النيجيري أحمد موسى تمريرة هدف العالمي الذي سُجل في الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد النصر عبر النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله بالدقيقة الخامسة والثلاثين، كما تألق كذلك من الناحية الدفاعية مع الفريق النصراوي.

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