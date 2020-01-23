بطريقة مخادعة .. الرائد يتقدم على الأهلي

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الرائد في إحراز الهدف الأول في شباك النادي الأهلي، وذلك خلال لقاء الفريقين اليوم الخميس بالجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب المغربي محمد فوزير الهدف الأول للرائد عند حلول الدقيقة الـ66 من عمر المباراة بطريقة مخادعة، حيث سدد الكرة داخل الشباك وفشل الحارس ياسر المسيليم حارس الأهلي في صدها لتنزلق الكرة من يده وتدخل الشباك معلنة تقدم الرائد بالهدف الأول.

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي والرائد اليوم الخميس في الجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ورفض الحكم شكري الحنفوش احتساب ركلة جزاء للاعبي الرائد بعدما لمست الكرة يد أحد لاعبي الأهلي، حيث ذهب إلى الـVAR وأكد عدم وجود مخالفة على لاعب الأهلي.

وقبل إقامة مباراة الأهلي والرائد، كان نادي الفتح سقط في فخ التعادل السلبي ضد نادي ضمك بالجولة الخامسة عشرة.

ويحتل الأهلي قبل مواجهة الرائد، المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

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