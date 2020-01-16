بماذا علّق لوشيسكو بعد فوز الهلال الصعب ؟

المواطن - محمد سمعه

علّق المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال، تعليقًا غريبًا وذلك بعد فوز الهلال الصعب على الاتفاق بنتيجة 2/1 وعبوره لدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال لوشيسكو عقب اللقاء: كان بالإمكان حسم مواجهة الاتفاق في الوقت الأصلي، لكن أردنا مد المباراة لدقائق أكثر حتى تكون سهرة كروية لمن حضر.

وفي سياق آخر، أثار الحارس الدولي عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، غضب جماهير بطل آسيا وذلك بعد حديثه حول آخر التطورات لـ تجديد عقده بالفترة الأخيرة.

وتحدث المعيوف بعد مباراة الهلال والاتفاق اليوم في كأس الملك قائلًا: حتى الآن لا يوجد أي شيء جديد حول مسألة تجديد العقد، ولن أختلف مع النادي لأنني ابن للهلال.

وأضاف المعيوف: لست متعجلًا على التجديد للفريق الهلالي، ولكنني لن أختلف مع النادي.

وعبرت جماهير الهلال عن غضبها وسخريتها من تصريحات المعيوف حيث قال أحدهم ساخرًا بأنه يجب عليه أن يكون خفيفًا في طلباته على الفريق الهلالي لأنه قوي مثل الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون.

وقال آخر بأن نادي الهلال لن يدفع شيئًا آخر للاعب عبدالله المعيوف حيث سيتساوى مع الطريقة التي تم التجديد بها للاعب سالم الدوسري ونواف العابد وياسر الشهراني.

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