تحطم طائرة أوكرانية أقلعت من طهران وعلى متنها 180 راكباً

المواطن - متابعة

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، صباح الأربعاء، بتحطم طائرة ركاب أوكرانية من نوع بوينغ 737، في طهران وعلى متنها 180 راكباً، وذلك بعد إقلاعها بسبب خلل فني.



وتحطمت الطائرة الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار الخميني في إيران، فيما رجح مسؤول إيراني مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط الطائرة، وهي مشتعلة، محدثاً انفجاراً كبيراً فور اصطدامها بالأرض.

واستبعد رئيس الهلال الأحمر الإيراني وجود ناجين من حادث تحطم الطائرة الأوكرانية.

وأفادت وكالة “إيسنا” للأنباء بتحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها صباح الأربعاء من طهران إلى كييف.

ونقلت الوكالة شبه الحكومية عن مجتبى خالدي، المتحدّث باسم جهاز إدارة الطوارئ في البلاد، قوله إنّ 10 سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث، من دون أن تورد في الحال أي حصيلة.

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