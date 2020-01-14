دوري الدرجة الأولى.. تعادل و4 انتصارات

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباريات اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وشهدت تحقيق 4 انتصارات وتعادل واحد.

مباريات اليوم:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضد المجزل على ملعب نادي الخليج في سيهات، وانتهت المباراة بفوز الفريق الضيف بهدف دون رد سجله صهيب حميدة عند الدقيقة 27.

وخيم التعادل السلبي على مباراة أُحد ضد الثقبة، التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز، وانتهت مواجهة الشعلة والعين التي أُقيمت على ملعب الأول بفوز الضيوف بهدف سيلا أبو بكر.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين في تحقيق الفوز على مضيفه نجران بهدف دون رد، سجله كارلوس إيليزيكي عند الدقيقة 52، في المباراة التي أُقيمت على إستاد جامعة نجران.

وتمكن جدة من الفوز على النجوم بنتيجة 3/ 2، في المواجهة التي أُقيمت على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية، سجل ثلاثية أصحاب الأرض سوري إبراهيم، جوهان ديديروت ومعن الحذيفي، فيما أحز ثنائية الضيوف علي مدحلي.

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