رحلة العدادات الذكية من الكهرباء حتى باب المنزل
المرحلة الأولى تنطلق قريبًا

رحلة العدادات الذكية من الكهرباء حتى باب المنزل

2020/01/19
الساعة 3:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، البدء قريباً بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العدادات الذكية باستبدال العدادات الحالية بالعدادات الذكية.
وأوضحت الشركة أنه سيلي ذلك ربط أنظمة الاتصالات خلال الفترة المقبلة، وصولاً للمرحلة الأخيرة بربط أنظمة الفوترة، علمًا أنه لن يترتب على المشترك أي تكاليف.
وأكدت “السعودية للكهرباء” أنها ستتواصل مع المشتركين دورياً؛ لاطلاعهم على سير مراحل المشروع، وكل خدمات وتطبيقات العدادات الذكية بعد اكتمال المرحلة النهائية للمشروع.
يذكر أن مشروع العدادات الذكية (SMP)، الذي وقعت الشركة السعودية للكهرباء، مؤخراً عقود ترسيته بتكلفة إجمالية تبلغ 9,555,099,334 ريالاً، تنطلق المرحلة الأولى منه في أوائل فبراير 2020، وهو مشروع متكامل يشمل تركيب العدادات واستبدال القواطع بأخرى ذكية وبنية الاتصالات وأنظمة إدارة البيانات، ومركز تشغيل العدادات الذكية، إضافة إلى خدمات التشغيل والصيانة، ويهدف إلى تركيب 10 ملايين عداد ذكي قبل نهاية الربع الأول من 2021 .

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