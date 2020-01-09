رسالة نصراوي تُشعل أجواء مباراة النصر ضد الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

وجه عبدالعزيز بغلف عضو نادي النصر الذهبي، رسالة نارية وذلك بمناسبة إقامة مباراة النصر ضد الاتحاد غدًا الجمعة بالجولة الـ14 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب بغلف عبر حسابه في تويتر: سوبر وانتهى دوري وابتدأ، قصف الشباك الاتحادية من جميع الجهات ومن الشوط الأول مطلب مهم، جمهورنا العاشق الوفي يريد أن يستمتع بسيمفونية عنوانها لن نفرط بالدوري حاملًا لافتات البطولة الـ44.

وأضاف بغلف: لا أظن سوف يكون هناك مقعد شاغر فجمهور الوفاء يريد أن يرى البطل السوبر.

وكان الاتحاد فاز على النصر بنتيجة 3-2 في الدور الثاني من الدوري بالموسم الماضي حيث أُقيمت المباراة يوم 13 أبريل الماضي على ملعب الملك فهد الدولي.

وقرر المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر ضم لاعب جديد لقائمة الفريق الأول للمرة الأولى وذلك قبل مواجهة نادي الاتحاد غدًا بالجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الناقد الرياضي عبدالعزيز العصيمي عبر حسابه في تويتر: السيد فيتوريا يقرر ضم الكابتن نواف العقيدي لأول مرة بالتوفيق للعالمي يا رب.

يذكر أن نواف العقيدي يلعب كحارس مرمى تحت 19 عامًا في فريق الشباب بالنصر، ويأتي تواجده بالقائمة وذلك بسبب الطرد الذي تعرض له الأسترالي برادلي جونز بلقاء الفيحاء في الجولة الثالثة عشرة، مما يعني عدم مشاركته غدًا ضد الاتحاد.

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