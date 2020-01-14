سباق هدافي الدوري السعودي يشتعل.. غوميز ينفرد وحمد الله يُلاحقه

المواطن - مروة نبيل

اشتعلت المنافسة على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، بعد نهاية منافسات الجولة الـ14 من البطولة والتي اختُتمت، مساء أمس الاثنين، بمباراة الأهلي ضد أبها.

هدافي الدوري السعودي:

وانتهت مباراة الأهلي ضد أبها بفوز الراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهد تسجيل النجم السوري عمر السومة لهدفين، فيما أحرز المهاجم دجانيني تافاريس هدفًا، ليواصلا التقدم في قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباريات الجولة الـ14، كالتالي؛ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز ينفرد بالصدارة برصيد 12 هدفًا.

وغاب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمد الله عن التسجيل في الجولة الـ14، ليتجمد رصيده عند 10 أهداف، فيما رفع عمر السومة رصيده إلى 9 أهداف.

ويتواجد في قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 أهداف، كل من؛ نجم نادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو، ومواطنه رومارينيو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بالإضافة إلى دجانيني تافاريس.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، تشارلز أندريا المركز السابع في قائمة هدافين الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 أهداف، بالتساوي مع نجم نادي الفيحاء، التشيلي روني فرنانديز.

ترتيب الدوري السعودي 2019:

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من خطف صدارة ترتيب الدوري السعودي 2019، بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، وبفارق الأهداف عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 26 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي 2019، متساويًا مع الرائد، فيما حل التعاون رابعًا بـ25 نقطة.

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