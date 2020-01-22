شاهد احتفالات لاعبي الأخضر بالتأهل.. وفيفا يُعلق

المواطن - مروة نبيل

احتفل لاعبو الأخضر في غرفة تغيير الملابس بالفوز في مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم، والتأهل رسميًا إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

ونشر حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعبي الأخضر وهم يحتفلون معًا في غرفة تغيير الملابس ويلتقطون الصور التذكارية ومقاطع الفيديو.

وعلق حساب فيفا الرسمي على احتفالات لاعبي الأخضر قائلًا: “هذا الشعور عند التأهل إلى الأولمبياد.. نراكم في طوكيو 2020”.

وهنأ فيفا الأخضر بعد الفوز على أوزبكستان اليوم، وقال: “هم ذاهبون إلى طوكيو.. المنتخب السعودي حجز مكانه في أولمبياد طوكيو بعد التأهل إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا”.

المنتخب السعودي

ونجح المنتخب السعودي في الفوز على نظيره الأوزبكي بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت اليوم على ملعب راجامانغالا في بانكوك ضمن منافسات نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، ليضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وينتظر المنتخب السعودي الأولمبي الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية، التي ستُقام في وقت لاحق اليوم، ليواجهه في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، مساء يوم الأحد المقبل.

وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب السعودي إلى دورة الألعاب الأولمبية منذ 24 عامًا، حيث تعود آخر مشاركاته إلى أولمبياد أتلانتا 1996.

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