شاهد احتفالات لاعبي الأخضر بالتأهل.. وفيفا يُعلق

المواطن - مروة نبيل

احتفل لاعبو الأخضر في غرفة تغيير الملابس بالفوز في مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم، والتأهل رسميًا إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

ونشر حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعبي الأخضر وهم يحتفلون معًا في غرفة تغيير الملابس ويلتقطون الصور التذكارية ومقاطع الفيديو.

وعلق حساب فيفا الرسمي على احتفالات لاعبي الأخضر قائلًا: “هذا الشعور عند التأهل إلى الأولمبياد.. نراكم في طوكيو 2020”.

وهنأ فيفا الأخضر بعد الفوز على أوزبكستان اليوم، وقال: “هم ذاهبون إلى طوكيو.. المنتخب السعودي حجز مكانه في أولمبياد طوكيو بعد التأهل إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا”.

That feeling when you qualify for the @Olympics 🤩

See you in Tokyo, @SaudiNT_EN 👋@Olympics | @Tokyo2020 pic.twitter.com/CYnapcU5KC

— FIFA.com (@FIFAcom) January 22, 2020