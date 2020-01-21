صافرة يابانية تُدير مباراة السعودية ضد أوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الحكام في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا عن حكم مباراة السعودية ضد أوزبكستان المقرر إقامتها، يوم غد الأربعاء.

السعودية ضد أوزبكستان

ويلعب منتخب السعودية ضد أوزبكستان على ملعب راجامانغالا في بانكوك، عند الساعة 1:15 ظهر غدٍ، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى دور الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

ومن المقرر أن يُدير مباراة السعودية ضد أوزبكستان طاقم تحكيم ياباني مكون من؛ ريوجي ساتو حكم ساحة، ويُساعده جون ميهارا وهيروشي ياماوتشي، والحكم الرابع مينورو توجو.

وسيكون حكم الفيديو في مباراة الأخضر الأولمبي أمام نظيره الأوزبكي، هيرويوكي كيمورا، ويُساعده الياباني جومبي أيدا والصيني ما نينج.

وكان الأخضر قد تأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا بعد فوزه على تايلاند بهدف دون رد، فيما صعد منتخب أوزبكستان الأولمبي بعد اكتساحه لنظيره الإماراتي بخماسية.

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