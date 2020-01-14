طرح تذاكر مباراة الهلال والاتفاق في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية، اليوم الثلاثاء، عن طرح تذاكر مباراة الهلال والاتفاق المقبلة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال والاتفاق

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الاتفاق، عند الساعة 6:05 مساء يوم الخميس، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

وكشف حساب شركة صلة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتفاق المقبلة، وجاءت كالتالي؛ 40 ريالًا الموحدة أفراد وعائلات A-H، 75 ريالًا الموحدة الواجهة F-D، وألف ريال الموحدة الواجهة E.

بلغ سعر المنصة الفضية عائلات 400 ريال، الفضية أفراد 500 ريال، ذهبية عائلات وأفراد 700 ريال، 800 ريال بلاتينية عائلات وأفراد، فيما وصل سعر بلاتينية أفراد بلس في مباراة الهلال والاتفاق لـ1800 ريال.

وأوضح حساب شركة صلة الرياضية على “تويتر”، أن القسم B سيكون مخصصًا لجماهير نادي الاتفاق، وتتوافر تذاكر المباراة على موقع www.hilaltickets.com.

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