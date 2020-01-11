ليفربول وتوتنهام .. الريدز يواصل الانتصارات وينفرد بالصدارة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ليفربول وتوتنهام، اليوم السبت، في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي بفوز ليفربول بهدف دون رد؛ ليحقق الريدز الانتصار رقم 20 له في الموسم الجاري.

وبدأ الشوط الأول من مباراة ليفربول وتوتنهام بضغط كبير من قبل فريق ليفربول، الذي سعى بقوة لإحراز الهدف الأول رغم أن المباراة تُقام على ملعب نادي توتنهام.

وبعد محاولات هجومية عديدة في مباراة ليفربول وتوتنهام، تمكن النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من إحراز الهدف الأول للريدز بالدقيقة السابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب المصري محمد صلاح.

وفشل أبناء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تسجيل هدف التعادل خلال الشوط الأول من مباراة ليفربول وتوتنهام، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول وتوتنهام، واصل الريدز ضغطه وبكل قوة، وذلك بحثًا عن إحراز الهدف الثاني، حيث صنع العديد من الفرص عبر الهولندي جورجينيو فينالدوم والإنجليزي ترينت أرنولد ولكن دون جدوى.

وتألق حارس الريدز أليسون بيكر خلال الشوط الثاني من مباراة ليفربول وتوتنهام، ليحافظ على نظافة شباكه وتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدف دون رد على توتنهام.

وأصبح رصيد الريدز بعد مباراة ليفربول وتوتنهام، 61 نقطة في المركز الأول بالدوري الإنجليزي، وبفارق 16 نقطة عن نادي ليستر سيتي صاحب المركز الثاني و17 نقطة عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وقبل إقامة مباراة ليفربول وتوتنهام، كان نادي آرسنال تعادل بهدف لمثله مع فريق كريستال بالاس، بينما فاز نادي تشيلسي على فريق بيرنلي بثلاثية دون رد أحرزها كل من “جورجينيو وتامي أبراهام وكالوم هودسون أودوي”، وفاز فريق مانشستر يونايتد على نادي نوريتش سيتي برباعية دون رد في مباراة أُقيمت في الأولد ترافورد.

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