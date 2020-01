مغنية بوب أمريكية تتبرع بنصف مليون دولار لمكافحة حرائق أستراليا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تعهدت مغنية البوب الأمريكية بينك Pink، بتقديم تبرع بقيمة نصف مليون دولار؛ لمساعدة رجال الإطفاء في محاربة حرائق الغابات الأسترالية التي خلفت آلاف المتضررين.

وقالت بينك عبر تويتر: أشعر بالدمار التام بعد مشاهدة ما يحدث في أستراليا بسبب حرائق الغابات المروعة، قلبي مع الجميع، موضحة أن التبرع سيكون مباشرًا لخدمات الإطفاء المحلية.

بهذا تنضم بينك إلى العديد من المشاهير الذين تعهدوا بتقديم تبرعات للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات.

وكانت اجتمعت ثلاثة حرائق يوم السبت لتشكل حريقًا واحدًا أكبر من حي مانهاتن في نيويورك، ولقي ما لا يقل عن 23 شخصًا حتفهم في حرائق أستراليا وفي ولاية نيو ساوث ويلز وحدها، وتدمير أكثر من 1500 منزل.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp

— P!nk (@Pink) January 4, 2020