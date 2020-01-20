هوية الطاقم التحكيمي لـ مباراة الهلال والفيصلي

المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن هوية الطاقم التحكيمي لمباراة الهلال والفيصلي المقرر إقامتها اليوم الاثنين بالجولة الـ12 والمؤجلة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر أن الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس سيدير مباراة الهلال والفيصلي، وسيعاونه كل من” اللاتفي هارالدس جوديرمانيس، واليكساي سياسجونيكوفيس” كحكمين مساعدين، والسعودي عبدالله ظافر كحكم رابع، البرتغالي برونو بايكسو كحكم فيديو، والسعودي ممدوح آل شهدان مساعد حكم فيديو”.

وكان الجمهور الهلالي دشن صباح اليوم الاثنين وسم ”صباحات الهلال” وذلك كرسالة دعم لنجوم الفريق الأول في أزرق العاصمة من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الهلالي إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث ليُصبح رصيده 33 نقطة ويبتعد عن نادي النصر صاحب المركز الثاني الذي يملك حاليًا 30 نقطة.

وإذا نجح الهلال في الفوز فسيبتعد عن سخرية النصراويين الذين يتمنون تعثر الهلال، حتى تكون الفرصة مناسبة للنصر من أجل الفوز في المباريات المقبلة له ببطولة الدوري والعودة لصدارة الدوري مرة أخرى.

تابعنا على تواصل معنا على