العواد: أولويات النصر حصد الدوري وليس الآسيوية !

المواطن – مروة نبيل

أكد الكاتب الرياضي متعب العواد أن المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2020 ليس من أولويات نادي النصر هذا الموسم، حيث إنه يستهدف التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

#رياضه_ميديا متعب العواد :

الأهم في النصر هو الاستقرار الفني و فيتوريا يقود الفريق بشكل جداً جميل ، و أولويات النصر هي الدوري، و البطولة الأسيوية تحتاج لتعاقدات أكثر. pic.twitter.com/qBeQVvfUPC — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 19, 2020

وقال العواد: “فيتوريا أعتقد أنه الحكاية الجميلة في النصر الآن، ورأيي ثابت فيه منذ تعاقد إدارة النصر بقيادة سعود السويلم معه، وهذا دليل على أن هناك عملًا مؤسسيًا في النصر”.

وتابع خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “الأهم لدى النصر هو الاستقرار الفني إذا كان يُريد بطولات يجب أن يكون هناك استقرار تدريبي، فيتوريا له طلبات والإدارة وفرتها له، لذلك بقي مع الفريق”.

وعن الانتقادات الموجهة لفيتوريا، قال: “لا أعرف الأسباب الرئيسية وراء ذلك، ولكنه يقود الفريق بشكل جميل جدًا، أولويات النصر هي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لماذا الاهتمام ببطولة دوري أبطال آسيا هو يقود بعملية تدوير دقيقة جدًا”.

وأضاف: “يحتاج النصر إلى تعاقدات أكثر إذا كان يُريد المنافسة على البطولة الآسيوية، أكثر من لاعب محلي واحتياط كامل، فيتوريا يستعين بلاعبين من الأولمبي والشباب في النصر”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “فيتوريا أعاد صياغة نادي النصر من جديد، صحيح تملك حمدالله وأمرابط ولاعبين أجانب على مستوى عالٍ، ولكن على الجماهير أن تدرك أنها تمتلك مدربًا عظيمًا جدًا في صياغة الفريق من ناحية الإمكانيات والاستفادة من الموجودين.. ربما غضب البعض منه بسبب اتهامات مجاملته للاعب جوليانو”.

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