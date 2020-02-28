الـVAR يُعاقب العدالة مرتين

المواطن - محمد سمعه

عاقبت تقنية الـVAR نجوم نادي العدالة، خلال مباراة الفيصلي التي أُقيمت اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة العشرين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الحكم الكرواتي إيفان بيبيك، ألغى هدفًا سجله اللاعب أليو سيسيه لفريق العدالة بالدقيقة الحادية والخمسين، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

كما عاد الحكم الكرواتي وألغى هدفًا ثانيًا سجله اللاعب كارلوس أندريا لفريق العدالة بالدقيقة الـ96.

ولا يزال الغضب من تقنية الفيديو مسلسلًا متواصلة حلقاته؛ حيث أبدى لاعبو التعاون غضبهم أمس الخميس من حكم مباراة الهلال بعد الرجوع لتقنية الفيديو وإلغاء ركلة جزاء للفريق التعاوني بعدما ارتطمت الكرة في يد محمد البريك ظهير أيمن الهلال.

وخلال الشوط الأول من مباراة العدالة، كثف نادي الفيصلي من هجماته، حتى تمكن اللاعب خاليم هيلاند من إحراز الهدف الأول للفيصلي بالدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

وواصل النادي الفيصلي ضغطه، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني بالشوط الأول ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم الفيصلي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف نادي العدالة من محاولاته؛ وذلك من أجل تقليص الفارق ولكن دون جدوى.

وأضاف الفيصلي الهدف الثاني عبر اللاعب يوسف الجبلي بالدقيقة الـ106 من عمر المباراة.

وأصبح رصيد الفيصلي بعد الفوز بثنائية، 31 نقطة بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد العدالة عند 14 نقطة بالمركز السادس عشر.

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