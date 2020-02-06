المريسل يُثير الجدل بفيديو عن مباراة النصر والفتح

المواطن - محمد سمعه

أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل الجدل، وذلك بعد أن نشر فيديو عن مباراة النصر والفتح المقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ما يحدث بخصوص جمهور #النصر في بعض المباريات و تكراره في ملاعب مختلفة أمر يحتاج توضيح

الجمهور بكثافة خارج الملعب و لا يستطيع الدخول

من غير المعقول ان يحدث هذا في دوري الطموح فيه ان يصل لأفضل 10 دوريات في العالم #النصر_الفتح#النصر_الفتح_الدوري

. pic.twitter.com/K2ClNRskjI — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 6, 2020

ونشر المريسل الفيديو عبر حسابه في “تويتر” قائلًا عنه: “ما يحدث بخصوص جمهور النصر في بعض المباريات، وتكراره، أمر يحتاج إلى توضيح، الجمهور حضر لـ مباراة النصر والفتح بكثافة ولا يستطيع الدخول، من غير المعقول أن يحدث هذا في دوري طموح الكل فيه هو الوصول لأفضل 10 دوريات بالعالم”.

وكان الشوط الأول من مباراة النصر والفتح انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد” الملز” في الرياض.

جدير بالذكر أن العالمي يسعى للفوز بنقاط مباراة النصر والفتح، وذلك من أجل الوصول إلى النقطة السابعة والثلاثين، وتقليص الفارق مع نادي الهلال المتصدر إلى نقطة واحدة.

وقبل مباراة النصر والفتح، كان نادي الهلال هزم نادي الرائد أمس الأربعاء بثلاثية مقابل هدف ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري، كما تعادل نادي ضمك مع العدالة بهدف لكل فريق.

ومن المقرر بعد مباراة النصر والفتح، إقامة لقاء الأهلي والاتفاق في ختام مباريات الخميس بالجولة السابعة عشرة من عمر المسابقة.

وكانت مباراة النصر والفتح في جولة الذهاب ببطولة الدوري، انتهت بفوز نادي النصر بهدف دون رد.

وقبل إقامة مباراة النصر والفتح، كان النصر تعادل يوم الخميس الماضي مع نادي ضمك بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت أحداثًا مثيرة حيث هاجم الجزائري نور الدين بن زكري مدرب ضمك نادي النصر واصفًا فريقه ضمك بأنه لا يأكل ” حرامًا” مما تسبب في هجوم شديد على المدرب الجزائري من قبل عشاق نادي النصر.

يذكر أن العالمي يملك قبل إقامة مباراة النصر والفتح، 34 نقطة في المركز الثاني بالدوري.

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