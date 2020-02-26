تفاصيل معاناة الصحفي مع الاتحاد وإصابته التي هددته بالاعتزال

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب زياد الصحفي، مدافع نادي الاتحاد، المعاناة التي عاشها مؤخرًا مع إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، كما كشف تفاصيل إصابته في الساق التي كانت تهدده بالاعتزال قبل إجرائه لعملية جراحية مؤخرًا في فرنسا.

وتحدث زياد الصحفي قائلًا: “ذهبت إلى فرنسا لأجري عملية في ساقي، الطبيب الفرنسي كان أخبرني بأنني سأحتاج لـ9 أشهر من أجل العلاج ثم التأهيل والعودة للمباريات، عكس الكلام الذي قيل لي في نادي الاتحاد بأنني سأحتاج لـ6 أسابيع فقط.

وتابع نجم الاتحاد: “في البداية تلقيت وعودًا من إدارة الاتحاد المتمثلة في حمد الصنيع بأن النادي سيتكفل بنفقات العملية الجراحية، كذلك رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعدني بالمساعدة المالية، ولكن الأمر استقر في النهاية على دفعي لنفقات العملية من جيبي الخاص”.

وأضاف الصحفي: “الطبيب الفرنسي كان أبلغني أنه في حال عدم إجراء العملية الجراحية في ساقي، قد ألعب شهرًا وأغيب لمدة شهر ثم يحدث كسر كامل في الساق، وهذا يؤدي في النهاية لاعتزالي كرة القدم، ولهذا قررت إجراء العملية على الفور”.

وتابع لاعب الاتحاد: “إصابتي بدأت خلال إحدى الحصص التدريبية مع نادي الاتحاد، وشُخصت بأنها كسر إجهادي، لكنها عادت لي من جديد ولعبت مع المنتخب السعودي وأنا مُصاب عن طريق الحقن بالإبر”.

وكان الإعلامي ماجد الفهمي علّق على تصريحات زياد الصحفي قائلًا: “ما قاله زياد الصحفي كارثي لا يعقل أن يلعب اللاعب تحت تأثير الإبر، أعانك الله يا زياد”.

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