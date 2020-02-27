فيتوريا لا يعرف الخسارة ضد الأهلي

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا لمواصلة التفوق ضد الأهلي وقيادة العالمي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

ويلعب النصر ضد الأهلي اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُعتبر مباراة النصر ضد الأهلي اليوم، هي الثالثة التي يخوضها فيتوريا كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالعالمي منذ توليه المهمة في يناير عام 2019.

ونجح النصر بقيادة فيتوريا في الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في فبراير 2019، وتعادلا الفريقان سلبيًا في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويقع النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

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