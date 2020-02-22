فيديو.. راشد الماجد ونبيل شعيل يشعلان ختام فبراير الكويت

أشعل الفنان راشد الماجد مسرح حفله الذي أقيم مساء أمس، ضمن حفلات فبراير الكويت، والذي قدم خلاله باقة من أروع أغانيه والتي تفاعل جمهور الحفل معها بصورة كبيرة.

بدأ الماجد حفل ختام مهرجان فبراير الكويت بغناء “طاير من الفرحة”، والتي أعرب من خلالها عن سعادته بالتواجد وسط جمهوره في الكويت، قبل أن يتحدث مع الجمهور قائلا: “دائما ما يقولون لي أنت ساحر الكويت، ولكني أرد هما اللي ساحرني، ساحرني بطيبتهم وبالأيام الجميلة التي عشتها في بلادهم، وتعلمي من مدرستهم الفنية”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحفل الذي أذاعته شبكة قنوات روتانا الفضائية، ودشنوا وسم “راشد الماجد في الكويت، والذي تداولوا خلاله عدد من مقاطع الفيديو التي التقطت في الحفل.

وأطرب الماجد جمهور الحفل بباقة من أروع أغانيه، ومنها “يا بعد ها الدنيا”، “بترجعين”، “حبيت أسلم”، “طاير من الفرحة”.

بترجعين لو قلت لك اني احبك للابد

بترجعين لو جيت لك بكره على اخر وعد#راشد_الماجد_فبراير_الكويت#فبراير_الكويت_2020#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/6uchN5dFzQ — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) February 21, 2020

حبيت أسلم عليك وآخذ أخبـارك

وأذكرك بالغرام اللي تناسيته

وأعلمك إني باقي حافظ أســرارك#راشد_الماجد_فبراير_الكويت#فبراير_الكويت_2020#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/jhJp9p8mbR — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) February 21, 2020

وشارك الماجد في الحفل الفنان نبيل شعيل، والذي صعد قبله على المسرح وقدم باقة من أروع أغانيه ومنها “منساك”، و “هايمين”، و “رواية”.

ووجه شعيل خلال الحفل رسالة حب وعرفان إلى الفنان عبد المجيد عبد الله، متمنيًا له الشفاء العاجل، قبل أن يغني له “رهيب”

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