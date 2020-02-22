فيديو.. راشد الماجد ونبيل شعيل يشعلان ختام فبراير الكويت

فيديو.. راشد الماجد ونبيل شعيل يشعلان ختام فبراير الكويت

2020/02/22
الساعة 4:04 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
0
طباعة

أشعل الفنان راشد الماجد مسرح حفله الذي أقيم مساء أمس، ضمن حفلات فبراير الكويت، والذي قدم خلاله باقة من أروع أغانيه والتي تفاعل جمهور الحفل معها بصورة كبيرة.

بدأ الماجد حفل ختام مهرجان فبراير الكويت بغناء “طاير من الفرحة”، والتي أعرب من خلالها عن سعادته بالتواجد وسط جمهوره في الكويت، قبل أن يتحدث مع الجمهور قائلا: “دائما ما يقولون لي أنت ساحر الكويت، ولكني أرد هما اللي ساحرني، ساحرني بطيبتهم وبالأيام الجميلة التي عشتها في بلادهم، وتعلمي من مدرستهم الفنية”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحفل الذي أذاعته شبكة قنوات روتانا الفضائية، ودشنوا وسم “راشد الماجد في الكويت، والذي تداولوا خلاله عدد من مقاطع الفيديو التي التقطت في الحفل.

وأطرب الماجد جمهور الحفل بباقة من أروع أغانيه، ومنها “يا بعد ها الدنيا”، “بترجعين”، “حبيت أسلم”، “طاير من الفرحة”.

 

 

 

وشارك الماجد في الحفل الفنان نبيل شعيل، والذي صعد قبله على المسرح وقدم باقة من أروع أغانيه ومنها “منساك”، و “هايمين”، و “رواية”.

ووجه شعيل خلال الحفل رسالة حب وعرفان إلى الفنان عبد المجيد عبد الله، متمنيًا له الشفاء العاجل، قبل أن يغني له “رهيب”

 

 

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اترك تعليق

avatar



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :