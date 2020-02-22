فيديو.. راشد الماجد ونبيل شعيل يشعلان ختام فبراير الكويت

أشعل الفنان راشد الماجد مسرح حفله الذي أقيم مساء أمس، ضمن حفلات فبراير الكويت، والذي قدم خلاله باقة من أروع أغانيه والتي تفاعل جمهور الحفل معها بصورة كبيرة.
راشد يذيب القلوب في ختام ليالي #فبراير_الكويت 2020#راشد_الماجد_فبراير_الكويت #فبراير_الكويت_2020#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/qTY0iOkmg7
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) February 21, 2020
بدأ الماجد حفل ختام مهرجان فبراير الكويت بغناء “طاير من الفرحة”، والتي أعرب من خلالها عن سعادته بالتواجد وسط جمهوره في الكويت، قبل أن يتحدث مع الجمهور قائلا: “دائما ما يقولون لي أنت ساحر الكويت، ولكني أرد هما اللي ساحرني، ساحرني بطيبتهم وبالأيام الجميلة التي عشتها في بلادهم، وتعلمي من مدرستهم الفنية”.
راشد الماجد: يقولولي أنت ساحر الكويت.. وانا أقول أهل الكويت هما اللي ساحريني#راشد_الماجد_فبراير_الكويت#فبراير_الكويت_2020#روتانا_موسيقى@RashedTV pic.twitter.com/QzqRDvcc8U
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) February 21, 2020
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحفل الذي أذاعته شبكة قنوات روتانا الفضائية، ودشنوا وسم “راشد الماجد في الكويت، والذي تداولوا خلاله عدد من مقاطع الفيديو التي التقطت في الحفل.
وأطرب الماجد جمهور الحفل بباقة من أروع أغانيه، ومنها “يا بعد ها الدنيا”، “بترجعين”، “حبيت أسلم”، “طاير من الفرحة”.
#يا_بعد_هالدنيا#راشد_الماجد_فبراير_الكويت ليلة طربية استثنائية#فبراير_الكويت_2020#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/c54azRTZj0
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) February 21, 2020
سقاني من قربو الألم
وقلبي حبو انظلم#راشد_الماجد_فبراير_الكويت #فبراير_الكويت_2020#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/49McWs4Vn5
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) February 21, 2020
تحدوه البشر كلهم وصاروا
ضده بالهوى والله صاروا#راشد_الماجد_فبراير_الكويت#فبراير_الكويت_2020#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/aWncVqVrF0
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) February 21, 2020
بترجعين لو قلت لك اني احبك للابد
بترجعين لو جيت لك بكره على اخر وعد#راشد_الماجد_فبراير_الكويت#فبراير_الكويت_2020#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/6uchN5dFzQ
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) February 21, 2020
حبيت أسلم عليك وآخذ أخبـارك
وأذكرك بالغرام اللي تناسيته
وأعلمك إني باقي حافظ أســرارك#راشد_الماجد_فبراير_الكويت#فبراير_الكويت_2020#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/jhJp9p8mbR
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) February 21, 2020
وشارك الماجد في الحفل الفنان نبيل شعيل، والذي صعد قبله على المسرح وقدم باقة من أروع أغانيه ومنها “منساك”، و “هايمين”، و “رواية”.
ووجه شعيل خلال الحفل رسالة حب وعرفان إلى الفنان عبد المجيد عبد الله، متمنيًا له الشفاء العاجل، قبل أن يغني له “رهيب”
نبيل شعيل يوجه رسالة حُب وعرفان للفنان #عبدالمجيد_عبدالله متمنيا له الشفاء العاجل .. ويغني له "نحب عبدالمجيد"#نبيل_شعيل_فبراير_الكويت#فبراير_الكويت_2020#روتانا_موسيقى@nabeelshuail@Abdulmajeed6531 pic.twitter.com/tMPnPOiDgV
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) February 21, 2020
نبيل شعيل يشعل حماس الجمهور بأغنية #منساك #نبيل_شعيل_فبراير_الكويت#فبراير_الكويت_2020#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/2SKJ2mgJ8G
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) February 21, 2020
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