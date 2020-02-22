ماجد عبدالله: فائدتان للنصر بعد الفوز على الحزم

المواطن - محمد سمعه

كشف النجم ماجد عبدالله، لاعب نادي النصر الأسبق، عن فائدتين للعالمي، وذلك عقب انتصاره اليوم السبت على نادي الحزم بثنائية دون رد، في الجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب ماجد عبدالله عبر حسابه في “تويتر”: “ألف مبروك جماهير العالمي وإدارة ولاعبي الفريق والجهاز الفني، انتصار ثمين خارج الأرض، وثلاث نقاط هامة جدًّا للمنافسة على الدوري”.

وحقق النصر الفائدة الأولى، بالعودة من جديد والانتصار خارج أرضه، وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضمك بلقاء الجولة الـ16 حيث أُقيمت المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، أما الفائدة الثانية فتمثلت في الفوز والوصول إلى نفس عدد نقاط نادي الهلال المتواجد في صدارة الدوري برصيد 41 نقطة، قبل مواجهة الاتحاد.

ويسعى النصر للفوز بالمباريات المقبلة في بطولة الدوري؛ لضمان الاستمرار في المنافسة مع جاره الهلال على نيل اللقب.

وتمكن اللاعب عبدالإله العمري من إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة الرابعة والخمسين.

وواصل نادي النصر هجماته في مباراة الحزم، من أجل إحراز الهدف الثاني، حتى كان له ما أراد عبر اللاعب يحيى الشهري، الذي أحرز الهدف الثاني لنادي النصر بالدقيقة التسعين.

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