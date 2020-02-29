ما يُقلق العميد بـ مباراة الاتحاد والشباب

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالعميد مباراة الاتحاد والشباب، حاليًّا، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرغب الجمهور الاتحادي في رؤية فريقه مُحققًا للفوز في مباراة الاتحاد والشباب؛ من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ويخشى الاتحاديون من عدم تحقيق الفوز في مباراة الاتحاد والشباب، حيث ‘ن الخسارة تعني أن الاتحاد مُهدد بفقدان المركز الثالث عشر في جدول الترتيب لصالح نادي الفتح إذا حقق الفوز في مباراته المقبلة بالجولة الحادية والعشرين.

يذكر أن المدرب فابيو كاريلي مدرب الاتحاد كان طالب بسرعة تجهيز النجمين التونسي أنيس البدري واللاعب الإيفواري ويلفريد بوني لخوض مباراة الاتحاد والشباب.

وكان كاريلي اختار تشكيلة العميد لمباراة الاتحاد والشباب مكونة من: “مارسيلو غروهي، سعود عبدالحميد، برونو أوفيني، حمدان الشمراني، منصور الحربي، كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، خالد السميري، رومارينيو، ويلفريد بوني، عبدالرحمن العبود”.

أما المدرب الإسباني لويس غارسيا مدرب الشباب فاختار تشكيلة مكونة من: “فاروق بن مصطفى، أحمد شراحيلي، محمد سالم، عبدالله الزوري، حسن معاذ، ألفريد ندياي، عبدالمجيد الصليهم، كريستيان جوانكا، سيبا، دانيلو أسبريا، ماكيتي ديوب”.

يذكر أن مباراة الاتحاد والشباب تُقام حاليًّا على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وكان لقاء الدور الأول بين فريقي الاتحاد والشباب انتهى بفوز نادي الاتحاد بثنائية دون رد في المباراة التي أُقيمت في الرياض.

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