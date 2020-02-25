وضع نزلاء فندق بجزر الكناري في الحجر الصحي

المواطن - واس

وضعت السلطات في جزر الكناري الإسبانية فندقًا بالكامل تحت الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة نزيل إيطالي بفيروس (كورونا) المستجد.

وذكرت وسائل الاعلام اليوم أن المريض الإيطالي طبيب ينتمي لشمال إيطاليا – بؤرة تفشي المرض – وتم وضعه تحت الحجر الصحي في عيادة بجزيرة “تنريفي”، فيما تم إغلاق الفندق الذي كان ينزل به ومنع 1000 سائح يقيمون به من المغادرة.

يُشار إلى أن إيطاليا تعد بؤرة التفشي الأكبر لفيروس (كورونا) في أوروبا إذ تم تسجيل 272 حالة إصابة وسبع حالات وفاة حتى الآن معظمها بشمال البلاد.

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