أوزبكستان تعلن اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في أوزبكستان اليوم الأحد، إصابة مواطن بفيروس كورونا بعد عودته من فرنسا.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن هذه أول إصابة بالفيروس في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى التي يبلغ عدد سكانها 34 مليون نسمة.