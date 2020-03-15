أوزبكستان تعلن اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة
أعلنت وزارة الصحة في أوزبكستان اليوم الأحد، إصابة مواطن بفيروس كورونا بعد عودته من فرنسا.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن هذه أول إصابة بالفيروس في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى التي يبلغ عدد سكانها 34 مليون نسمة.
يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.
وسرعان ما انتشر المرض بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ومنها انتقل إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.
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