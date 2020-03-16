دوري محمد بن سلمان .. مشكلة تُواجه نجوم الأندية بعد تعليق النشاط الرياضي

المواطن - محمد سمعه

قرر العديد من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منح لاعبيها بالفريق الكروي الأول إجازة من التدريبات إضافة للقيام بتعليق النشاط الكروي بشكل مؤقت في بعض الأندية، وذلك عقب تعليق النشاط الرياضي في المملكة حتى إشعار آخر.

وكان برنامج الدوري مع وليد طرح استفتاءً لمتابعيه حول رأيهم عن مدى قدرة لاعبي الأندية في الحفاظ على لياقتهم البدنية والوزن المثالي خلال فترة توقف الدوري، ليرى معظم المتابعين أن لاعبي الأندية بنسبة كبيرة لن تنجح في الحفاظ على لياقتها لتوقف التدريبات بالإضافة إلى كونهم سيكسبون أوزانًا فوق الوزن المثالي.