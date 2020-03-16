دوري محمد بن سلمان .. مشكلة تُواجه نجوم الأندية بعد تعليق النشاط الرياضي

قرر العديد من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منح لاعبيها بالفريق الكروي الأول إجازة من التدريبات إضافة للقيام بتعليق النشاط الكروي بشكل مؤقت في بعض الأندية، وذلك عقب تعليق النشاط الرياضي في المملكة حتى إشعار آخر.
وكان برنامج الدوري مع وليد طرح استفتاءً لمتابعيه حول رأيهم عن مدى قدرة لاعبي الأندية في الحفاظ على لياقتهم البدنية والوزن المثالي خلال فترة توقف الدوري، ليرى معظم المتابعين أن لاعبي الأندية بنسبة كبيرة لن تنجح في الحفاظ على لياقتها لتوقف التدريبات بالإضافة إلى كونهم سيكسبون أوزانًا فوق الوزن المثالي.
يذكر أن طارق كيال نجم الأهلي الأسبق كان علّق على تعليق مباريات الدوري والنشاط الرياضي قائلًا: “التوقف أسبوع من دون تدريب يحتاج لضعف المدة للاسترجاع، تعليق الدوري أسبوعين سيجعل الأندية تحتاج شهرًا، الدوري حاليًا ليس أولوية”.
جدير بالذكر أن وزارة الرياضة علقت النشاط الرياضي في المملكة بدءًا من أمس الأحد وحتى إشعار آخر، حيث كان من المقرر أمس إقامة مباراتي الهلال وأبها، الأهلي والنصر في نصف نهائي كأس الملك لكن لم تتم إقامتهما بسبب تعليق النشاط الرياضي.
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