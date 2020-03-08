عمومية بناء تنتخب مجلس الإدارة للدورة الثالثة

المواطن - الرياض

نقل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، المهندس خالد الزامل، تحيات وتقدير الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لأعضاء المجلس السابقين والمنتخبين.

جاء ذلك عقب انعقاد الجمعية العمومية العاشرة لانتخاب مجلس الإدارة في دورته الثالثة والبالغ عددهم 15 عضوًا، والأعضاء المنتخبون هم المهندس خالد الزامل والمهندس محمد الدبل، إبراهيم الجميح، بدر العبدالكريم، المهندس تركي القحطاني، خالد القحطاني، خالد البواردي، سعود الدوسري، صالح الحميدان، عبدالحكيم الخالدي، عبدالعزيز التركي، عبدالله المجدوعي، عبدالله الهريش، عبدالمحسن العثمان.

وكان نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد الزامل قد ترأس الاجتماع بحضور مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقال المهندس خالد الزامل: إن الجمعية حظيت بأعضاء مجلس متميز كان له دور كبير فيما وصلت إليه من تميز وعطاء متكامل واحترافية في العمل مما انعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية في خدمة الأيتام وتطوير القطاع غير الربحي، وحازت على إثره الجمعية على العديد من الجوائز نظير تميزها.

وهنأ الزامل أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وتمنى لهم التوفيق في مواصلة مسيرة الجمعية التي تعد نموذجًا في خدمة الأيتام في المملكة، مشيرًا إلى أن انتخابهم يعد مسؤولية كبيرة تتمثل في الحفاظ على تميز الجمعية والاستمرار في تطوير أدائها لتواكب رؤية المملكة الطموحة 2030، والتي تحرص على تطوير القطاع غير الربحي لدوره في الإسهام في تحقيق التنمية، خاصة وأن تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات هو أحد اللبنات الرئيسية في عملية التنمية لوطننا الغالي، حيث حظي القطاع غير الربحي في رؤية المملكة بنصيب كبير من الاهتمام، وأوكل إليه تحقيق عدد من الأهداف.

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