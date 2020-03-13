فيديو.. خالد وطارق أخوان امتهنا السرقة فكانت النهاية مؤلمة

فيديو.. خالد وطارق أخوان امتهنا السرقة فكانت النهاية مؤلمة

2020/03/13
الساعة 4:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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خالد وطارق قصة سجين
المواطن - الرياض

عالم الجريمة لا حدود له، تختلف قصص الدخول إليه، لكن النتيجة المحتومة تكون واحدة، هذا هو الدرس المستخلص من قصة الأخوين خالد وطارق اللذين تضامنا للخوض في عالم جرائم السرقات، وكانت النهاية ٨ سنوات في السجن.

وبث سناب الداخلية مقطع فيديو يروي فيه الأخوان تفاصيل دخولهما عالم الجريمة في سن المراهقة بواسطة أصدقاء السوء، حيث أوضحا أن تجربة السجن كانت صعبة، داعين مَن يفكر في سلوك هذا الطريق أن يفكر ألف مرة.

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