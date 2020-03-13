فيديو.. خالد وطارق أخوان امتهنا السرقة فكانت النهاية مؤلمة

المواطن - الرياض

عالم الجريمة لا حدود له، تختلف قصص الدخول إليه، لكن النتيجة المحتومة تكون واحدة، هذا هو الدرس المستخلص من قصة الأخوين خالد وطارق اللذين تضامنا للخوض في عالم جرائم السرقات، وكانت النهاية ٨ سنوات في السجن.

الأخوان خالد وطارق تضامنوا للخوض في عالم جرائم السرقات .. والنهاية ٨ سنوات سجن. تكملة القصة في #سناب_الداخلية pic.twitter.com/7gT3jHIeP6 — الأمن العام (@security_gov) March 13, 2020

وبث سناب الداخلية مقطع فيديو يروي فيه الأخوان تفاصيل دخولهما عالم الجريمة في سن المراهقة بواسطة أصدقاء السوء، حيث أوضحا أن تجربة السجن كانت صعبة، داعين مَن يفكر في سلوك هذا الطريق أن يفكر ألف مرة.

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