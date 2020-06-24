ارتفاع كبير في أميركا.. مستجدات كورونا حول العالم

المواطن - متابعة

ارتفعت حصيلة الإصابات حول العالم خلال الـ24 ساعة الماضية جراء فيروس كورونا المستجد مع بدء بعض الدول في إنهاء الإغلاق التي فرضتها جراء تفشي الجائحة.

كورونا في الصين

وسجلت الصين 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أظهرت عملية التفشي في بكين تراجعاً مجددًا.

وذكرت السلطات الصحية الصينية اليوم الأربعاء أن من بين الحالات الجديدة، هناك سبع حالات تم تسجيلها في العاصمة، وحالتان في هوبي، كما تم تسجيل حالتين قادمتين من الخارج في شنغهاي وواحدة في إقليم شنشي.

وتم تأكيد إجمالي 256 حالة جديدة في بكين منذ أوائل الشهر الجاري. ومنذ ذلك الحين اتخذت العاصمة الصينية خطوات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس، حيث أجرت اختبارات شاملة وأغلقت مدارس وفرضت إغلاقاً في أحياء ومنعت جميع أنشطة السفر غير الضرورية.

كوريا الجنوبية

أما في كوريا الجنوبية فسجلت 51 إصابة جديدة بـ كوفيد 19 وسط انتشار حالات الإصابة الجماعية وزيادة الحالات القادمة من الخارج.

وأفادت سلطات الصحة اليوم أن الإبلاغ عن تسجيل الحالات الأخيرة يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفاً و535 إصابة، مضيفة أنه من بين الـ 51 حالة الجديدة، كانت هناك 31 حالة لانتقال العدوى محلياً، و20 حالة قادمة من خارج البلاد.

وشهدت 11 من بين إجمالي 17 مدينة أو إقليماً في جميع أنحاء البلاد حالات الإصابة الجديدة لانتقال العدوى محليا أو القادمة من الخارج، فيما بقي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد دون تغيير عند 281 حالة.

20 إصابة جديدة بـ كورونا في أستراليا

أعلنت وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية جيني ميكاكوس عن تسجيل 20 إصابة جديدة في الولاية يوم أمس ووفاة رجل في الثمانينات من العمر مما يرفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 103 حالات وفاة.

وذكرت السلطات الصحية الفيدرالية الأسترالية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أستراليا وصل حتى مساء الثلاثاء إلى 7492 إصابة تعافى منها 6915 شخصًا.

زيادة كبيرة في أميركا

في سياق متصل، سجلت الولايات المتحدة نحو 800 وفاة إضافية من جراء الفيروس فضلًا عن أكثر من 32 ألف إصابة، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز، التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس مساء أمس الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للوفيات جراء الجائحة في أميركا بلغ 121176 وفاة من أصل 2342739 إصابة.

وتمثل الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررًا من “كوفيد 19” الذي يسببه فيروس كورونا، من حيث الإصابات والوفيات، وتتخطى سائر الدول بفارق شاسع.

وكانت الولايات المتحدة سجلت، مساء الأحد 305 وفيات بالفيروس خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة ضحايا يومية منذ أشهر.

ألمانيا تتراجع

وكانت ألمانيا قد أعلنت أمس الثلاثاء للمرة الأولى إعادة فرض الحجر على مستوى محلي بسب الفيروس المستجد، وذلك بعد ظهور بؤرة إصابة في مسلخ كبير حيث تم اكتشاف أكثر من 1500 إصابة ويمكن الاطلاع على التفاصيل من هنا

وقال رئيس وزراء مقاطعة شمال الراين – ويستفاليا، أرمين لاشيت “سنعيد فرض الحجر في جميع أنحاء كانتون غوترسلوه” البالغ عدد سكانه حوالي 360 ألف نسمة ويقع في غرب البلاد.

وكان المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أعلن أمس الاثنين، أن بلاده ستقوم “بكل ما يجب القيام به” لاحتواء تفشي فيروس كورونا المرتبط بمسلخ كبير.

وأدى تفشي المرض هناك، حيث العديد من العمال من المهاجرين من أوروبا الشرقية، إلى رفع معدل الإصابة اليومي في ألمانيا.

ويقول مركز مكافحة الأمراض في ألمانيا إن البلاد شهدت 190359 حالة إصابة مؤكدة و8885 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

كورونا والصيف

وكانت دراسة جديدة قد كشفت العلاقة بين الفيروس والصيف، وتحديدًا أشعة الشمس القوية التي تتسبب في انحلال فيروس كورونا خلال 30 دقيقة فقط.

ويدعي الخبراء أن الموجة الحارة الحارقة هذا الأسبوع يمكن أن تساعد في خفض معدلات انتقال الفيروس التاجي؛ لأن أشعة الشمس القوية يمكن أن تقتل الفيروس في 30 دقيقة مما يعني أن الدراسة الجديدة بشأن كورونا والصيف قد تعيد تجديد الآمال بشأن تقليل نسبة الإصابة بالفيروس.

وعلى الرغم من أن التجمعات ارتبطت بارتفاع معدل انتقال العدوى، إلا أن الدراسة التي أجراها علماء الفيروسات المتقاعدون من الجيش الأمريكي وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أظهرت أن أشعة الشمس تقتل الفيروس بسرعة في الهواء الطلق، ما يعني أن الناس من المحتمل أن يكونوا أكثر أمانًا في الخارج.

ويمكن مشاهدة تقرير لقناة العربية عن كورونا والصيف عبر الرابط هنا

30 دقيقة كافية:

ووجدت الدراسة أن 30 دقيقة من أشعة الشمس المباشرة كافية للقضاء على الفيروس بنسبة 90%. وهذا يعني أنه إذا أطلق شخص مريض قطرات حاملة للفيروس عند السعال على سطح خارجي، فسوف يتحلل بسرعة نسبيًّا، وسيكون الفيروس غير ضار إلى حد كبير في غضون نصف ساعة.

وجاء في الدراسة أن تأثير ضوء الشمس على الفيروس أكبر بكثير في هذا الوقت من العام، حيث إننا نشهد ذروة أشعة الشمس على خطوط العرض، التي تحدث خلال الانقلاب الصيفي.

وبحلول الاعتدال الخريفي، في منتصف سبتمبر، سيستغرق الأمر ساعة و17 دقيقة لجعل الفيروس غير ضار على الأسطح في الهواء الطلق، ثم في الاعتدال الربيعي، في 20 مارس، سيستغرق الأمر ما يقرب من ثلاث ساعات لخفض قوة الفيروس.

ويمكن الاطلاع على الدراسة من هنا كما تم اكتشاف سر فقدان حاسة الشم عند الإصابة ويمكن الاطلاع على التفاصيل من هنا

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