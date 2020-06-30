الاتحاد الإسباني يُحدد موعد الانتقالات الصيفية والشتوية

المواطن - مروة نبيل

حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد فترة الانتقالات الأولى لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، وفقًا لتعليمات الاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا”.

الاتحاد الإسباني

وأكدت تقارير صحافية، أن الاتحاد الإسباني قرر أن تبدأ فترة الانتقالات الصيفية في الرابع من شهر أغسطس المقبل، على أن تنتهي في الخامس من أكتوبر، وذلك نظرًا لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتلقت الأندية إخطارًا من اتحاد الكرة الإسباني لكرة القدم بهذا الشأن، وفقًا لصحيفة “ماركا”، التي أوضحت أن فترة الانتقالات الشتوية ستبدأ في الرابع من شهر يناير المقبل، وستنتهي في الأول من فبراير.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “هذا التغيير بخصوص سوق الانتقالات الصيفية سيكون للعام الجاري فقط، حيث أنه من المعتاد أن يبدأ سوق الانتقالات في أول أغسطس، وينتهي في آخره”.

وجاءت هذه التغييرات بسبب توقف النشاط الرياضي في أوروبا لمدة تجاوزت 3 أشهر بسبب فيروس كورونا، ما أدى لاستئناف العديد من الدوريات المحلية لمبارياتها بشكل متأخر.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 71 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف بعد تعثره بالتعادل أمام سيلتا فيغو، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).