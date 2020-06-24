الصرامي يُقدم 3 مقترحات لـ اتحاد الكرة

المواطن - مروة نبيل

قدم المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، سعود الصرامي، 3 اقتراحات أمام اتحاد الكرة، وذلك قبل استئناف النشاط الرياضي رسميًّا خلال الفترة المقبلة.

مقترحات لـ اتحاد الكرة:

وأطلق الصرامي هاشتاقًا يحمل اسم مقترحات لـ اتحاد الكرة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ووجه أكثر من رسالة للمسؤولين قبل عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال: “عادت المسابقات الكروية في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهي المسابقات الأقوى فنيًّا والأغلى اقتصاديًّا؛ ففيها يتواجد أفضل نجوم الكرة التي يشرف عليها أفضل المدربين والأطباء في العالم الذين يتدربون في أفضل الملاعب”.

وتابع الصرامي قائلًا: “لكن هذا لم يمنع من تساقط النجوم بالإصابة بسبب التوقف الطويل، وكان آخر النجوم المصابة أوجيرو مهاجم سيتي وراموس مدافع ريال مدريد وميلنر نجم ليفربول والقائمة طويلة”.

وواصل المتحدث الرسمي باسم نادي النصر حديثه عبر “تويتر”، قائلًا: “ومن المؤكد أن ظروف الإصابة سوف تحدث لنجوم الدوري عند استئنافه، وقد تكون بصورة أكبر وأكثر”.

وأضاف قائلًا: “ولهذا فإن اتحاد الكرة مطالب بأن يكون متعاونًا مع الأندية ويفتح فترة تسجيل جديدة، وأن يسمح للأندية بالاستفادة من اللاعبين الصاعدين من درجتي الناشئين والشباب”.

واختتم سلسلة تغريداته عبر “تويتر”، قائلًا: “وأن يكون هناك عفو شامل للاعبين بإلغاء البطاقات الصفراء والحمراء؛ حتى تستطيع الفرق من خوض المباريات المتبقية في ظرف جيد”.

النصر:

وبدأ نادي النصر في الاستعداد إلى العودة للتدريبات الجماعية، بإجراء المسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد لجميع الأجهزة الإدارية والطبية ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم ومنسوبي النادي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى تدريباته الجماعية بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية، وذلك استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الهلال، بعد استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح العالمي لتحقيق الفوز في ديربي الرياض؛ أملًا في تقليص الفارق والمنافسة على اللقب هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

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