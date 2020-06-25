الفيصلي يستطيع التأهل لأبطال آسيا 2021

المواطن - مروة نبيل

شدد نائب رئيس نادي الفيصلي عبدالله الضاوي، على قدرة الفريق الأول على التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2021، مؤكدًا أن المدرب الحميدي العتيبي سيقود التدريبات الجماعية وفق للبرنامج الذي وضعه المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا.

الفيصلي

وقال الضاوي: “بما أن الفيصلي في المركز الخامس بالدوري أعتقد أنه لدينا فرصة كبيرة للمنافسة على المركز الثالث أو الرابع، وهذا سيسهم في التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2021”.

وتابع: “وعموماً لا بد أن نقدم كل ما لدينا والفريق قادر على تحقيق ذلك، ولديه الطموح للوصول إلى أفضل مستوياته بعزيمة اللاعبين والروح القتالية التي يتميزون فيها كما لدينا جهاز فني يملك الإمكانيات والخبرة في توظيف قدرات اللاعبين”.

وأكد نائب رئيس نادي الفيصلي صعوبة مباراتهم المقبلة ضد التعاون، ووصفها بالمواجهة المهمة، وتابع خلال تصريحاته لـ”الشرق الأوسط”: “الفوز بالنقاط الثلاث مطلب وستكون انطلاقتنا في الدوري”.

وأضاف: “تقرر أن تكون رحلة العودة للجهاز الفني واللاعبين من البرازيل الأحد المقبل وحقيقة نشكر وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم على التعاون والدعم غير المستغرب لحل جميع المشاكل التي تواجه الأندية، وهذا يؤكد العمل والجهد الذي يقدم في ظل الظروف الحالية التي نعيشها مع جائحة كورونا المستجد”.

وواصل: “جميع اللاعبين بما فيهم الجهاز الفني والإداري والعاملون في النادي تم الكشف عليهم من خلال إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية من قبل ممثلي وزارة الصحة الذين وجودوا في مقر النادي وتم أخذ مسحات طبية (مخبرية) لكل لاعب، وذلك للتأكد من عدم وجود أي عوارض خاصة بمرض فيروس كورونا وفق البروتوكول الصحي من قبل وزارة الرياضة”.

وتوقع أن تظهر النتائج اليوم الخميس أو غداً الجمعة وسيتم بعدها التنسيق لبدء التدريبات الجماعية للفريق التي رجح انطلاقتها الأسبوع المقبل، منوهاً أنه في حال ظهور أي نتائج إيجابية بعينة أي لاعب سيتم عزله ويمنع من دخول النادي.

وعن الإجراءات الاحترازية، قال الضاوي: “قيام إدارة النادي بتعقيم المنشأة، منوهاً بأنه سيتم الكشف على حرارة جميع اللاعبين قبل دخول أي منهم للنادي مع تعقيم الأدوات والأجهزة التدريبية أولاً بأولية”.

الفيصلي في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي من تحقيق الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات، ونجح في تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه 26 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أنه تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباته بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

مواضيع ذات صلة

قبل العودة 4 أغسطس.. اختبارات للاعبي الفيصلي

4 ملاعب ووديتان ضد النصر والشباب يُجهزان الفيصلي

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر