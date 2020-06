كتاب جون بولتون في الأسواق: ترامب فشل في منع النشر

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يُطرح كتاب جون بولتون اليوم في الأسواق، بعد أن واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشلًا كبيرًا في منع نشره، وذلك بعد قرار المحكمة الأمريكية، حيث قال رويس لامبرث، قاضي محكمة مقاطعة واشنطن دي سي، إن الحكومة فشلت في إثبات أن الأمر القضائي بالمنع يمكن أن يمنع حدوث ضرر لا يمكن إصلاح آثاره.

ويسرد الكتاب جون بولتون معلومات صادمة في 592 صفحة ويأتي تحت اسم الغرفة التي جرى فيها هذا الأمر: ذكريات عن البيت الأبيض The Room Where It Happens، والذي ظهر إلى النور بعد تسعة أشهر من مغادرته منصب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض في سبتمبر الماضي.

ويذكر بولتون تفاصيل 17 شهرًا عمل فيها كمستشار للأمن القومي، ورسم فيه الرئيس الأمريكي على أنه غير صالح للمنصب.

ويضع ذلك كتاب جون بولتون، دونالد ترامب، في موقف لا يحسد عليه، حيث رسم بولتون صورة قاتمة للغاية وليست إيجابية عن رئيس الولايات المتحدة حيث يصفه بأنه شخص غير مطلع وجاهل، ويُعد موعد صدوره أمر قاتل بسبب اقتراب الانتخابات الأمريكية.

ويأتي إصدار الكتاب بعد محاولة فاشلة من قبل إدارة ترامب لحظر النشر عندما حكم قاضي المقاطعة الأمريكية رويس لامبرث الأسبوع الماضي لصالح بولتون مستشهداً بحقه الأساسي في التعديل الأول لحرية التعبير.

رد فعل وزير الخارجية على كتاب جون بولتون:

وقبيل صدور كتاب جون بولتون، شبه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ما كشفه بولتون في كتابه، بـ العميل الاستخباراتي الأمريكية السابق إدوارد سنودن، والذي كشف

للشعب الأمريكي أن عملاء وكالة الأمن القومي يقومون بمراقبة واسعة النطاق لمواطني الولايات المتحدة.

وصرح الدبلوماسي الأمريكي لشبكة فوكس نيوز قائلًا: بصراحة، فإن المعلومات التي نشرها تضع المسؤولية الجنائية عليه بشكل مباشر، رأينا جميعًا ما حدث عندما سرب الناس معلومات سرية مثل إدوارد سنودن، ما فعله جون بولتون هنا لا يختلف عن ذلك.

ويعيش إدوارد سنودن حاليًا في منفى في روسيا، بعد أن طالته الاتهامات في الولايات المتحدة بالتجسس وسرقة أسرار الدولة ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 سنة.

وأضاف مايك بومبيو: عندما يخرج مثل هذا النوع من المعلومات، فإن ذلك يمثل خطرًا حقيقيًا وضررًا حقيقيًا للولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي تصريح بومبيو متناقضًا مثل تصريحات إدارة ترامب، ففي خلال الأيام القليلة الماضية، تأرجحوا بين جانبين، فتارة يشجبون الكتاب باعتباره خيالًا، وتارة أخرى يدعون أنه مليء بالمعلومات السرية الحساسة للغاية.

أبرز المعلومات في كتاب جون بولتون:

لم يعرف دونالد ترامب أن بريطانيا كانت قوة نووية، وسأل رئيس أركانه آنذاك جون كيلي عما إذا كانت فنلندا جزءًا من روسيا، وقال إن غزو فنزويلا سيكون رائعًا، وجادل بأن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية كانت حقًا جزءًا من الولايات المتحدة، واقترح في إحدى المناسبات إعدام الصحفيين ووصفهم بأنهم حمقى لرفضهم الكشف عن مصادرهم.

وقال بولتون إن دونالد ترامب وافق على التراجع عن التحقيقات الإجرامية لبعض الديكتاتورين في العالم، لتكون بمثابة خدمة شخصية، وهو هنا انتهج عرقلة العدالة كنهج اعتيادي روتيني في حياته.

وكشف أن دونالد ترامب قال للرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يجب عليه المضي قدمًا في بناء معسكرات الاعتقال لليوغور الصينيين، وتضمن الكتاب موقفاً آخر مع الرئيس الصيني جاء في قمة أوساكا، تعهد فيه ترامب بشراء العديد من المحاصيل الصينية مقابل مساعدته في إعادة انتخابه.

وبحسب جون بولتون، سخر وزير الخارجية مايك بومبيو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلف ظهره ووصفه بـ الأحمق تمامًا،وكشف كيف استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترامب من وجهة نظره قائلًا: بوتين تلاعب بـ ترامب، كما يلعب عازف متمرس بأوتار الكمان.

ووصف بولتون الرئيس في أكثر من مناسبة بأنه شخص لا يستطيع إدارة البيت الأبيض، وأنه ليس رئيسًا حقيقيًا للولايات المتحدة، وسلوكه حول مساعدة نفسه على حساب الدولة أو الأهداف الاستراتيجية.

وانتقد دونالد ترامب بالفعل جون بولتون، واصفا إياه بأنه كاذب وأن الجميع في البيت الأبيض يكرهونه. وحاول البيت الأبيض منع نشر الكتاب لكنه فشل، كما هدد ترامب بولتون بتهم جنائية لفضح محادثات سرية للغاية في كتابه، وأنه انتهك اتفاقيات عدم الإفشاء التي وقعها.

