لوشيسكو يُفاجئ الهلاليين بتحديد الراحلين

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال قد استقر على الراحلين عن صفوف الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويطمح لوشيسكو للإبقاء على اللاعبين، الذين يملكون الطموح لتحقيق البطولات والإنجازات مع الهلال إضافة إلى التعاقد مع أقوى الصفقات في الميركاتو الصيفي.

وقد يُفاجأ الهلاليون برغبة لوشيسكو في التفريط في النجم البيروفي أندري كاريلو رغم كونه واحدًا من العوامل التي مكنت الهلال من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وكان كاريلو سبق له وأن تحدث لإحدى الصحف البيروفية عن نصيحة المدرب الأرجنتيني كاريكا مدرب منتخب بيرو بالرحيل عن الهلال، حتى يضمن له مكانًا أساسيًا في تشكيلة منتخب بيرو.

أما الاسم الآخر فقد يكون الفرنسي بافيتيمبي غوميز، على الرغم من ذكر تقارير صحافية أن إدارة الهلال ستُمدد تعاقده حتى عام 2022، لكن قد يُرحب لوشيسكو برحيله كونه وصل إلى سن الـ34، مع رغبة لوشيسكو في ضم مهاجم شاب للفريق الهلالي.

ويُفكر لوشيسكو أيضًا في الاستغناء عن خدمات محمد الشلهوب قائد الفريق، الذي لم يُشارك بصورة أساسية مع الفريق الهلالي في الموسم الماضي، رغم وجود محاولات لتمديد عقده لمدة موسم وفقًا لـ الإعلامي عبدالله الحنيان.

وفي وقت سابق، أعرب الفرنسي بافيتمبي غوميز عن سعادته بالعودة إلى السعودية قريبًا، تمهيدًا لاستئناف النشاط الرياضي مجددًا.

وتقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس، على أن تستأنف الأندية تدريباته بداية من يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

ونشر غوميز عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، الثلاثاء الماضي، صورة له وبدت عليه علامات السعادة وبانتظار العودة، وعلق قائلًا: “عندما تعلم أنك سوف تشرب قهوة قريبًا”، مرفقًا صورته بعلم السعودية.

وتفاعلت الجماهير الهلالية مع صورة بافيتيمبي غوميز، وتمنوا له التوفيق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة التألق وإحراز مزيد من الأهداف.

وكان الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، قد حدد نهاية شهر يونيو الجاري، موعدًا مبدئيًا لعودة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد اكتمال عودة اللاعبين الأجانب إلى العاصمة الرياض.

وفي يوم السبت الماضي، قال غوميز في فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “شئتم أو أبيتم جمهور الهلال، سأعود للرياض في الأسبوع المقبل، لقد مكثت في فرنسا لمدة شهرين والأجواء ممطرة للغاية، حقيقة افتقد لأجواء الرياض الحارة، وسأعود لكم كما اتفقنا في الأسبوع المقبل”.

وأضاف غوميز: “رغم وجود كورونا والحجر الصحي، اشتقت إليكم وسأعود”.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال، لمواجهة غريمه نادي النصر مع استئناف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدءًا من الرابع من أغسطس المقبل.

وكانت مباريات الدوري السعودي توقفت منذ 14 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، مما أثر بالسلب على لياقة اللاعبين الفنية والذهنية.

ولكي يستعد الهلال لمواجهة النصر ومن أجل المضي قدمًا نحو الفوز بلقب الدوري، يسعى الفريق الهلالي لإعداد اللاعبين بإقامة خمس مباريات ودية وذلك من أجل الوصول لحالة أفضل من الناحية البدنية والذهنية قبل مواجهة النصر المصيرية في الدوري وفقًا لـ“مكة”.

ويأتي القرار، وذلك حرصًا على تجهيز لاعبي الهلال من أجل الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن خسره الأزرق في موسم 2018- 2019 لمصلحة فريق النصر وبفارق نقطة واحدة.

ويتصدر نادي الهلال حاليًّا صدارة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وكان نادي الهلال وضع أنظاره على ضم المدافع البرازيلي دافيد لويز لاعب نادي آرسنال الإنجليزي لتدعيم صفوفه الدفاعية، ولكن يبدو أن كثرة أخطائه مؤخرًا مع الجانرز، ستجعل الهلال يتراجع عن فكرة التعاقد معه.

وفي وقت سابق، نعى نادي الهلال أول أمس الجمعة، أحد مشجعيه الأوفياء ويُدعى محمد محمود الشهير بـ“حمادة” وذلك بعد أن وافته المنية مؤخرًا.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” مع نشر صورة للمشجع الراحل: “رحم الله مشجعنا الوفي محمد محمود “حمادة”.

وحرص العديد من عشاق الهلال عبر حسابه في “تويتر” على توجيه برقيات التعازي في وفاة المشجع الهلالي حمادة، الذين أكدوا على عشقه وإخلاصه للهلال وحضوره مع الفريق في جميع المباريات المهمة خلال الفترة الماضية، كما طالبوا الإدارة الهلالية بدعم أسرته والوقوف بجانبهم خلال الفترة المقبلة.

وكتب الإعلامي عبدالعزيز المريسل عبر تويتر ناعيًا المشجع الهلالي: ”الله يرحمه ويغفر له ويوسع مدخله ويوسع عليه قبره مد البصر ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويسكنه الفردوس الأعلى”.

وكان نادي الهلال خسر لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة لمصلحة نادي النصر الذي فاز باللقب الثامن في تاريخه، منذ انطلاق بطولة دوري المحترفين.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر