ليس جوليانو .. راتب 3 أشهر يفجر أزمة لنادٍ سعودي!

المواطن - مروة نبيل

كشف أحمد الأمير، القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن وجود أزمة جديدة لأحد الأندية السعودية بسبب تأخر المستحقات المالية للاعب أجنبي في صفوفه، نافيًا أن يكون البرازيلي جوليانو نجم النصر هو المقصود بحديثه.

أزمة جديدة:

وقال الأمير: “لاعب محترف أجنبي قام بمنح نادٍ مهلة زمنية لـ١٥ يومًا لدفع رواتبه المتأخرة لأكثر من ٣ أشهر ومقدم عقد، بعد أن تم إبلاغه من قبل ناديه برغبتهم في إنهاء عقده بشكل ودي!”.

وتساءل الخبير القانوني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن سبب هذه الأزمات، وقال: “ما الذي يحدث؟.. معظم الأندية أصبحت عاجزة عن دفع مرتبات لاعبيها المحترفين الأجانب لأكثر من شهرين!”.

وتفاعل المغردون مع حديث أحمد الأمير وأكدوا أنه يقصد نجم نادي النصر الذي طالب بمستحقاته مؤخرًا، ليرد الخبير القانوني قائلًا: “ليس جوليانو المقصود في هذه التغريدة!”.

جوليانو:

وكانت شبكة bolavip البرازيلية، قد أكدت بالأمس أن اللاعب لديه مستحقات مالية كثيرة متأخرة لدى نادي النصر، وتقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، من أجل الحصول عليها، مؤكدة أن العالمي أمامه 15 يومًا لسدادها.

وأضافت الشبكة البرازيلية، أن جوليانو يسعى لإنهاء عقده مع النصر والحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، بجانب أي تعويض مالي، حيث يرغب في الرحيل عن صفوف العالمي بشكل نهائي، يمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال الأمير على هذه الأزمة: “جوليانو أبلغ ناديه بخطاب كتابي بضرورة دفع مستحقاته المالية المتأخرة خلال 15 يومًا، وذلك إجراء قانوني يتبع في حال تم تأخير المستحقات المالية على الأقل لشهرين من قبل الأندية”.

وتابع: إذا لم يستلم اللاعب البرازيلي خلال الفترة المحددة يحق له إنهاء عقده ويصبح لاعب حر.. إذا قام اللاعب بإنهاء عقده، يحق له رفع دعوى والمطالبة بمستحقاته المالية مع تعويض مالي لبقية الفترة الزمنية المتبقية في عقده”.

واختتم أحمد الأمير تغريداته بالأمس قائلًا: “وقد يعاقب ناديه بالحرمان من التسجيل لفترتي، إذا كان قد قام بنفس المخالفة مع أكثر من لاعبين في السنتين الأخيرة”.

جوليانو مع النصر:

وعاد البرازيلي إلى النصر مؤخرًا، وأجرى المسحة الطبية لفحص كورونا المستجد، من أجل الاطمئنان على سلامته؛ ولكن على الرغم من ذلك فإنه يُريد الرحيل عن العالمي، وفقًا لشبكة bolavip.

ويُعتبر صاحب الـ30 عامًا، واحدًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ويُقدم مستوى مميزًا معه خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

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