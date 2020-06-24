ممثل يقاضي الخطوط الجوية الأمريكية مقابل 10 ملايين دولار لحرمانه من الموسيقى

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

رفع الممثل ناثان ديفيس جونيور دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية الأمريكية ويطالبهم بدفع 10 ملايين دولار؛ بسبب تعرضه للمضايقة من قبل إحدى مضيفات شركة الطيران التي طلبت منه إطفاء الموسيقى.

وقال الممثل ونجم تطبيق الـ Tik Tok، إنه تعرض للتمييز العنصري من قِبل موظفي الخطوط الجوية الأمريكية على متن رحلة من هيوستن إلى تينيسي.

ووفقًا لموقع TMZ الفني، قال ديفيس إن الحادث بدأ عندما كان يستمع إلى الموسيقى وأخبرته مضيفة طيران أن الصوت الصادر من سماعات الرأس كان مرتفعًا للغاية، وهو ما يزعج الركاب الآخرين.

وقال ديفيس صاحب الـ9 ملايين متابع على تيك توك إن الركاب الآخرين من حوله كانوا يستمعون أيضًا إلى الموسيقى، لكنه الوحيد الذي تعرض للتوبيخ، ومع ذلك امتثل لأوامرها وأخفض الصوت، متابًعا أن هذه السيدة ظهرت مرتين أخريين بطريقة وقحة وأخبرته مرة أخرى أن الصوت لا يزال مرتفعًا جدًا.

وفي نهاية المطاف، اضطر ديفيس، 26 عامًا، إلى توجيه شكوته إلى الطيار، ومن هنا تصاعد الوضع بشكل كبير، حيث طُلب منه مغادرة الرحلة فيما وصفه بأنها: تجربة مهينة.

ولم تكتفي مضيفة الطيران بذلك فقط، بل بمجرد خروج ديفيس من الطائرة، أذاعت أنه يمتلك سلاحًا، وهو ما تسبب في مشاكل له أثناء الخروج، لكن لم يجد الأمن معه شيئًا غير قانوني.

ويقاضي الممثل الخطوط الجوية الأمريكية بسبب الاعتداء وإلحاق الأذى العاطفي والتمييز، وطالبهم بتعويض قيمته 10 ملايين دولار.

وقالت الشركة إنها لا تتسامح مع العنصرية، ويتم التحقيق في الحادث.

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