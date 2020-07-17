آسيا تُشعل استعدادات الفيصلي لـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يستهدف المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا تجهيز الفيصلي بشكل مميز لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لخطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2021.

تجهيز الفيصلي

وتأخر وصول شاموسكا والطاقم الفني المساعد، والرباعي؛ رافييل دا سيلفا، إيجور روسي، جاليرمي أوجستو، وويليام ألفيس، الأمر الذي أثار قلق الجماهير خوفًا على استعدادات الفريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكد شاموسكا أنهم قطعوا جزءًا مهمًا في تجهيز الفيصلي لاستكمال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق الهدف الرئيسي بالوجود في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

وتابع: “التأخير خارج عن إرادتنا، الأهم أن برامج اللاعبين سارت حسب ما هو مخطط لها، وكنت على تواصل تام مع المشرفين على التدريبات، واللاعبون تعاونوا بشكل احترافي ويؤدون التدريبات بشكل مميز من خلال التقارير التي تصلني في البرازيل سواء بالفيديو أو المؤشرات الخاصة بالجانب اللياقي لكل لاعب”.

وأضاف لـ”الاقتصادية”: “وهذا دليل على نجاح البرنامج المعد من قبل الأجهزة الفنية والإدارية.. قطعنا جزءًا مهمًا، وتبقى الأهم، وسنسعى إلى بذل مزيد من الجهد لتكون بداية الفريق وفق تطلعات الإدارة والجماهير”.

المباريات المتبقية

وعن المباريات المتبقية، قال: “سنقاتل في كل جولة للظفر بالنقاط الثلاث، لتحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة على المراكز الأربعة الأولى”، مشيرًا إلى أن الفيصلي قدم مستويات مميزة في 22 جولة، وسيكون في أفضل حالاته بعد استئناف المباريات.

وشدد على أن فترة التوقف الطويلة ستكون لها تأثير في مستويات المباريات الفنية، مضيفًا: “اللاعب يفقد حساسية الكرة وأجواء المباريات والجانب البدني، وهنالك أمر مهم بأن الفريق أقل فقدا للاعبين بسبب النتائج الإيجابية لفحوص كورونا وسيكون هو الأكثر حظًا”..

الفيصلي في الدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.



