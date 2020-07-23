أبطال آسيا يستعيد ذكرى تعاقد الهلال مع كاريلو

المواطن - مروة نبيل

استعاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، ذكرى تعاقد الهلال مع البيروفي أندريه كاريلو.

ذكرى انضمام كاريلو إلى الهلال

ونشر حساب البطولة الرسمي صورة للاعب البيروفي، وعلق قائلًا: “في مثل هذا اليوم.. أعلن نادي الهلال عن تعاقده مع أندريه كاريلو.. الثعبان كان أفضل لاعب في مباراتي نهائي نسخة 2019”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب دوري أبطال آسيا، وأشادوا بمستوى وإمكانيات كاريلو الفنية والبدنية، واصفين إياه بـ”الرجل السابعة لنادي الهلال”، بعدما ساهم في حصد الزعيم للقب القاري للمرة السابعة في تاريخه.

وكان الهلال قد تعاقد مع كاريلي قادمًا من صفوف بنفيكا البرتغالي صيف عام 2018 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قبل أن ينجح في الحصول على خدماته بشكل نهائي لمدة 4 سنوات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبرز أرقام كاريلي

ولعب أندريه كاريلو 33 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الموسم الرياضي الماضي، وساهم في تسجيل 14 هدفًا، حيث أحرز 6 أهداف وصنع 8 آخرين.

وشارك النجم البيروفي في 26 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، وساهم في هز الشباك 12 مرة، حيث سجل 6 أهداف وصنع مثلها، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



