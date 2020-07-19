البشائر تشهد تدشين أول حديقة لافندر في السعودية

المواطن - عسير

أُطلقت بلدية البشائر مبادرة “حديقة اللافندر” يوم الخميس الماضي، حيث دشنها رئيس البلدية خالد مغدي الوادعي، وبحضور رئيس رابطة عسير الخضراء خالد بن صالح الشهري، والباحث البيئي الدكتور علي عبدالله الشهري مقدم المبادرة وكذلك الشريك التنفيذي لرابطة عسير الخضراء رجل الأعمال عبدالله الشهراني صاحب مشاتل عتود في الموقع المخصص للمبادرة، المجاور لمبنى البلدية والواقع على طريق أبها- الطائف بزراعة العديد من الشتلات.

يأتي ذلك بعد أن تقدم الباحث البيئي الدكتور علي عبدالله الشهري بمقترح تدشين حديقة اللافندر إلى إمارة منطقه عسير؛ ليتم اعتماد المقترح كأول حديقة لافندر في المملكة. حيث تضمنت المبادرة مقترحًا للجدولة الزمنية، وأدوار الجهات المشاركة، وسيتم الإعلان عن جاهزية الحديقة وإتاحتها للزوار خلال الفترة القادمة.

واللافندر هو نبتة الضُّرم كما تسمى محليًّا، وتنمو في منطقة عسير، وتمثل هذه النبتة أهمية طبية واقتصادية وعطرية وجمالية، وتهدف المبادرة إلى تفعيل الاستفادة من المقومات الطبيعية المحلية ومنها الضرم (اللافندر)، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية البيئية لمنطقة عسير وفق الميزة النسبية، وأيضًا تفعيل التكامل المجتمعي الحكومي واقعيًّا وترجمته في مبادرات تنموية، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق متطلبات التحول الوطني ورؤية 2030 في التنمية السياحية وجودة الحياة.



