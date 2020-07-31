التمر والقهوة العربية يتصدران موائد العيد

المواطن- محمد داوود- جدة

تصدرت اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك في مائدة إفطار الصباح القهوة العربية والتمر كتأصيل للعادات المتوارثة، حيث يعتبر تقديم القهوة العربية والتمر أهم مظاهر الضيافة في البيوت السعودية.

فوائد القهوة العربية:

وأوضحت استشارية التغذية الدكتورة هوازن علي أن القهوة العربية والتمر أهم سمات البيوت السعودية، وتشكل أهم الملامح في المواسم إذ يتم تقديمهما بجانب أطباق المعمول المعد بالتمور والمكسرات.

وقالت في تصريحات إلى “المواطن“: إن القهوة العربية تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض، كما أنها تساهم في تنشيط الجسم، وتنظيم معدل السكر بالدم والمساعدة في زيادة حساسية الجسم للإنسولين مما يفيد في مرض السكري من النوع الثاني، بجانب دورها في التقليل من ألم العضلات الناتج عن ممارسة التمرينات الرياضية، كما تعمل على التخلص من الدهون التي توجد على الشرايين، كما تساعد القهوة على التقليل من نسبة التعرض للقلق والتوتر، وتخفيف أعراض الاكتئاب، وتساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقوية الجهاز المناعي.

التمر يعزز الصحة:

وحول فوائد التمر، قالت الدكتورة علي إن للتمر فوائد عديدة لاحتوائه على العديد من العناصر المعدنية والفيتامينات، كما يحتوي التمر على الكثير من المواد التي تؤثر في حالة الجسم الصحية بطريقة إيجابية، إذ يحتوي على ألياف غذائية ضرورية لعمل الجهاز الهضمي بصورة طبيعية، كما لاحظ العلماء أن العظام تصبح أقوى وتزداد متانتها عند تناول التمور يوميًّا، لاحتوائها على عناصر الفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم وغيرها التي تؤثر إيجابيا في صحة العظام وتساعد في مكافحة هشاشة العظام وغيرها من الأمراض، إذ تحتوي التمور على فيتامين В6 أي أنها تساعد الجسم في إنتاج هرموني سيروتينين ونورادرينالين، ما يحسن عمل وصحة الدماغ، فإذا تناول الشخص التمور يوميًّا فإنه سوف يتخلص من الإجهاد والاكتئاب ويخفض مستوى القلق.

نصائح لمرضى السكري:

ودعت الأخصائية مرضى السكري بالاعتدال في تناول الحلويات والقهوة؛ حتى لا يحدث خلل في نسبة سكر الدم، والأفضل تناول الحلويات الخالية من السكر والمخصصة للمرضى، كما يجب الالتزام بالنصائح الموجهة لهم من الأطباء المعالجين.



