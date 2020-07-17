الجديع: الهلال رفض التفاوض مع عبدالفتاح عسيري

المواطن - مروة نبيل

نفى الإعلامي ناصر الجديع دخول إدارة نادي الهلال في مفاوضات مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبدالفتاح عسيري خلال الفترة الماضية.

الهلال لم يفاوض اللاعب

وقال الجديع: “الهلال لم يفاوض اللاعب عبدالفتاح عسيري أبدًا بل رفض الدخول في أي مفاوضات معه حتى حين عُرِض عليه قبل دخوله الفترة الحرة”.

وشدد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على أن من يحاول إقحام الهلال في أزمة عبدالفتاح يسعى للتبرير أو محاولة خلق انتصار وهمي.

عبدالفتاح عسيري

وارتبط اسم عبدالفتاح بناديي الهلال والنصر، قبل أن يعلن العالمي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” بالأمس عن التعاقد مع النجم الأهلاوي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، وظهر اللاعب في مقطع فيديو وهو يرتدي قميص العالمي ويوجه رسالة للجماهير.

ودخل عبدالفتاح الفترة الحرة في عقده مع النادي الأهلي والتي تسمح له بالتفاوض مع أي نادٍ دون الحصول على موافقة الراقي، ووصلت المفاوضات بين الطرفين إَلى طريق مسدود، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد عبدالفتاح واحدًا من أبرز لاعبي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، وشارك في 166 مباراة رسمية سواء مع الاتحاد أو الراقي، تنوعت ما بين الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس ولي العهد ودوري أبطال آسيا.

ولعب صاحب الـ26 عامًا، مع الاتحاد 60 مباراة، وسجل 14 هدفًا وصنع 7 آخرين، فيما شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في 106 مواجهات، ونجح في إحراز 21 هدفًا، وقدم 34 تمريرة حاسمة.



