الدعيع يتفاعل مع الجمهور بفيديو الأخطبوط الصغير

المواطن - مروة نبيل

تفاعل حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع، مع متابعيه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بطريقته الخاصة.

الدعيع يتفاعل مع الجمهور:

ونشر محمد الدعيع عبر حسابه على “تويتر”، مقطع فيديو وهو يقوم بتدريب ابنه، وعلق قائلًا: “الأخطبوط الصغير”، لتنهال التعليقات عليه وسط إشادة بمستواه.

وكتب حساب يحمل اسم سلطان: “ولد أختي وأفتخر فيه، وإن شاء الله أشوفه بالزعيم”، ليرد محمد الدعيع عليه قائلًا: “دامك أنت خاله ما أظن بيطلع”.

وعلق الكاتب الصحافي بسام فتيني على الفيديو قائلًا: “والله يا كابتن استرجعت كل ذكريات تصفيات كأس العالم 94 ولبسك الرمادي المميز”، وقال ظافر الوليدي: “بإذن الله يطلع مثلك”.

وقال نواف: “مستحيل يجي أحد مثلك يا أبو دعيع”، وكتب أبو تركي: “يا ليت يجى نصف مستواك راضين لكن بعدك يا أبو عبدالعزيز نسينا شيء اسمه حارس مميز”، وعلق عبدالعزيز العمران قائلًا: “نبيه في الهلال يا أسطورة”.

محمد الدعيع:

ويُعد محمد الدعيع واحدًا من أبرز حراس المرمى في السعودية وآسيا، وقاد الأخضر للتتويج بلقب كأس الخليج العربي للمرة الأولى في تاريخه عام 1994، وساهم في حصوله على البطولة في 2002، وحصد لقب أفضل حارس مرمى في هذه النسخة.

وشارك حارس الهلال السابق مع المنتخب السعودي في 10 مباريات خلال 4 نسخ من كأس العالم أعوام 1994، 1998، 2002 و2006، وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة.

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