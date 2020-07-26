الدويش: حق غوميز الاستفادة من فاتورة العالمية المليارية !

المواطن - محمد سمعه

علّق القانوني والإعلامي الرياضي محمد الدويش اليوم الأحد على تجديد عقد الفرنسي بافيتيمبي غوميز مع نادي الهلال حتى صيف عام 2022.

وكتب الدويش عبر حسابه في “تويتر” : “يحق لـ غوميز لو حصل على نصيب الأسد، من فاتورة العالمية المليارية، لو نص عقده على مكافآت ضخمة عن كل فوز وكل هدف فهو الذي حقّق حلمًا طال انتظاره”.

وأضاف الدويش: “عسل على قلبه الهلالي”.

غوميز يُحقق الحلم الهلالي بعد غياب

وكان غوميز قاد الهلال للفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب نادي أوراوا الياباني بعد غياب 19 عامًا، كما تُوج هدافًا لـ دوري أبطال آسيا برصيد 11 هدفًا بالموسم الماضي.

وفي سياق آخر، صّرح الأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي في وقت سابق، أن راتب المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال يُساوي 11 لاعبًا.

توضيح حول التعليق على راتب غوميز

وخرج عبدالله بن مساعد موضحًا قصده من التصريحات فقال: “أرغب في توضيح بعض ما قلته في لقائي البارحة بإذاعة UFM حيث قلت أولًا إنه بنهاية فترة إدارة الهلال الحالية استشاروني بعقود الرعاية والمقصود بالطبع الإدارة السابقة وإلا لما قلت نهاية الفترة، والثاني هو أنني ذكرت أن راتب غوميز أعلى من مجموع عقود لاعبي الهلال، في سنة من السنوات”.

وأضاف مالك شيفيلد يونايتد: “كان يجب أن أُضيف هذا وعلى حسب معلوماتي كان في السنة الأولى لعقده فقط حيث انخفض عقده في السنوات التالية، أما بالنسبة لعقده الجديد فلا أعلم تفاصيله، كذلك عندما تطرقت لاختلافي في الرأي مع صالح الهويريني، حول تقييم أحد اللاعبين، كان يجب أن أُضيف أنني أكن لأخي صالح المحبة والاحترام وأنني أقرأ له كثيرًا”. ورد الإعلامي أحمد العجلان على تصريحات عبدالله بن مساعد قائلًا: “المعلومات اللي عندي تقول، راتب ويلهامسون لوحده يُساوي راتب غوميز، إنه نفس الراتب تقريبًا”.



